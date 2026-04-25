مبابي يدخل نادي الـ100 مع ريال مدريد

سجل النجم الفرنسي كيليان مبابي إنجازًا جديدًا بقميص ريال مدريد، بعدما خاض مباراته رقم 100 مع الفريق خلال مواجهة ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لبيانات شبكة “أوبتا”، أصبح مبابي عاشر لاعب فرنسي في تاريخ النادي الملكي يصل إلى هذا الرقم، منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد الأداء، يقدّم مبابي موسمًا استثنائيًا، حيث شارك في 41 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 41 هدفًا، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد تأثيره الكبير في الخط الهجومي للفريق.

ورغم أرقامه المميزة، يواجه ريال مدريد تحديًا صعبًا هذا الموسم، بعدما ابتعد عن منصات التتويج في أكثر من بطولة، كما يتأخر في سباق الدوري، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير خلال الجولات المتبقية.

وأعلن ريال مدريد نتائج الفحص الطبي الأولي لإصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، التي تعرض لها خلال مواجهة ريال بيتيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان مبابي قد اضطر لمغادرة اللقاء متأثرًا بالإصابة، قبل أن يخضع لتقييم طبي سريع على مقاعد البدلاء داخل ملعب «لا كارتوخا».

وأوضح النادي الملكي أن التشخيص المبدئي أظهر معاناة اللاعب من إجهاد زائد في أوتار الركبة بالساق اليسرى، على أن يتم تحديد مدة غيابه بشكل أدق خلال الفترة المقبلة وفقًا لتطور حالته.