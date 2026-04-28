للموظفين في وزارة المالية .. 4 أيام مش هتنزل الشغل

تبدأ الحكومة في تعطيل العمل اعتباراً من الخميس الموافق 7-5-2026؛ بمناسبة بدء احتفالات عيد العمال، ومن بين الوزارات والجهات العاملة في الحكومة؛ وزارة المالية وهيئاتها التابعة حيث سيتم إقرار تلك الإجازة مدفوعة الأجر والمحتسبة من قبل الموازنات الخاضعة لها تلك الجهات.

موعد تطبيق الإجازة

تبدأ إجازة عيد العمال في وزارة المالية اعتبارا من الخميس من الأسبوع المقبل ولمدة 4 أيام متصلة تنتهي يوم الإثنين الموافق 12 من مايو المقبل.

الأحد عمل من المنزل في وزارة المالية

بموجب تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء والذي كشف عن عمل الموظفين بالحكومة بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية من المنزل كل يوم أحد أسبوعيا باستثناء الجهات الخدمية والتي تتعامل مع الجمهور.

الإجازة في البنوك

بحسب ما اعلنه البنك المركزي المصري أيضا عن تعطيل العمل في البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكومياً و خاصًأ؛ اعتباراً الخميس 7 مايو المقبل.

قال البنك المركزي المصري إنه من المقرر تعطيل في البنوك بمناسبة الإحتفال بذكري عيد العمال.

وأوضح البنك المركزي إنه سيستأنف عمله يوم الأحد من الأسبوع التالي.

3 أيام إجازة في البنوك

وبموجب تعليمات البنك المركزي والتي تتضمن منح العاملين في البنوك 3 أيام إجازة تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة كل جمعة وسبت أسبوعيا.