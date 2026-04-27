قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول مضيق هرمز
لبنان.. قتلى وجرحى في هجوم للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد
هل يسقط المهر بمرور الزمن أو بعد الدخول؟.. أمينة الفتوى تجيب
بعد 30 دقيقة| التعادل السلبي مستمر وضغط من إنبي على الزمالك بالدوري
مش التفاح .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من زيارة الطبيب | سعرها رخيص
المفتي للقائم بأعمال سفارة أمريكا: أبواب دار الإفتاء مفتوحة أمام شركاء الحوار والتعاون الدولي
معلمة تعتدي على تلميذ ابتدائي بسوهاج..وقرار عاجل بإيقافها وإحالتها للتحقيق|ماذا حدث؟
موقفه من مونديال 2026 | ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
الوطنية للصحافة تفتتح مركز أخبار اليوم للبحوث والدراسات
وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يتابعان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
من بارتي سري للكلبش .. كواليس مداهمة الحفل المشبوه بفيلا أكتوبر منتصف الليل
من خلافات أسرية إلى نهاية مأساوية .. القصة الكاملة لإنهاء محامٍ حياة والدته بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جوائز مالية ضخمة تنتظر المنتخبات في كأس العالم 2026.. كم تبلغ؟

كأس العالم
كأس العالم
أحمد أيمن

في خطوة تعكس القوة المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن “فيفا” عن توجهه لزيادة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالنسخ السابقة.

وبحسب التقارير، فإن هذه الزيادة تأتي في إطار مشاورات يجريها “فيفا” مع الاتحادات الوطنية، بهدف رفع العوائد المالية المخصصة للمنتخبات الـ48 المشاركة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم والتطوير المقدمة لجميع الاتحادات الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211 اتحادًا حول العالم. 

جوائز كأس العالم 2026

كان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن حزمة جوائز مالية قياسية للبطولة تصل إلى نحو 727 مليون دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها كمكافآت تعتمد على الأداء خلال المنافسات. 

كما تم تحديد مبلغ 655 مليون دولار كجوائز مباشرة للمنتخبات، بزيادة تُقدر بنحو 50% مقارنة بنسخة 2022 في قطر. 

ورغم هذه الأرقام الضخمة، تشير التوقعات إلى إمكانية رفع القيمة الإجمالية للجوائز مرة أخرى، في ظل الضغوط التي مارستها عدة اتحادات، خاصة الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة في البطولة المقبلة، سواء من حيث السفر أو الإقامة أو الضرائب، لا سيما في الولايات المتحدة. 

ويُنتظر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن زيادة المكافآت خلال اجتماع مجلس “فيفا” في مدينة فانكوفر، قبل انعقاد المؤتمر الرسمي للاتحاد، حيث يسعى المسؤولون إلى التوصل لصيغة تضمن تحقيق التوازن بين العوائد المالية والتكاليف المرتفعة التي تتحملها المنتخبات.

نسخة استثنائية من كأس العالم 

وفي سياق متصل، أكد “فيفا” أنه يتمتع بوضع مالي قوي، مع توقعات بأن تتجاوز إيراداته 11 مليار دولار خلال الدورة الحالية الممتدة من 2023 إلى 2026، وهو ما يمنحه القدرة على زيادة الاستثمارات في كرة القدم عالميًا، سواء عبر الجوائز أو برامج التطوير. 

وتُعد نسخة 2026 استثنائية، ليس فقط من حيث عدد المنتخبات المشاركة الذي ارتفع إلى 48 منتخبًا، بل أيضًا من حيث حجم العوائد المالية، ما يعكس تحول كأس العالم إلى مشروع اقتصادي ضخم، إلى جانب كونه الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

محمود سعد

محمود سعد: الحجاب لا يسبب تخلفًا عقليًا.. وكل سيدة لها حرية الاختيار دون وصاية

فواكة الصيف

تحذيرات من فواكه صيفية.. تزيد خطر النزلات المعوية

المسقعة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل المسقعة بأقل التكاليف

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

المزيد