جوائز مالية ضخمة تنتظر المنتخبات في كأس العالم 2026.. كم تبلغ؟

في خطوة تعكس القوة المالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن “فيفا” عن توجهه لزيادة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالنسخ السابقة.

وبحسب التقارير، فإن هذه الزيادة تأتي في إطار مشاورات يجريها “فيفا” مع الاتحادات الوطنية، بهدف رفع العوائد المالية المخصصة للمنتخبات الـ48 المشاركة، إلى جانب تعزيز برامج الدعم والتطوير المقدمة لجميع الاتحادات الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211 اتحادًا حول العالم.

جوائز كأس العالم 2026

كان الاتحاد الدولي قد أعلن في وقت سابق عن حزمة جوائز مالية قياسية للبطولة تصل إلى نحو 727 مليون دولار، مع تخصيص الجزء الأكبر منها كمكافآت تعتمد على الأداء خلال المنافسات.

كما تم تحديد مبلغ 655 مليون دولار كجوائز مباشرة للمنتخبات، بزيادة تُقدر بنحو 50% مقارنة بنسخة 2022 في قطر.

ورغم هذه الأرقام الضخمة، تشير التوقعات إلى إمكانية رفع القيمة الإجمالية للجوائز مرة أخرى، في ظل الضغوط التي مارستها عدة اتحادات، خاصة الأوروبية، بسبب ارتفاع تكاليف المشاركة في البطولة المقبلة، سواء من حيث السفر أو الإقامة أو الضرائب، لا سيما في الولايات المتحدة.

ويُنتظر أن يتم حسم القرار النهائي بشأن زيادة المكافآت خلال اجتماع مجلس “فيفا” في مدينة فانكوفر، قبل انعقاد المؤتمر الرسمي للاتحاد، حيث يسعى المسؤولون إلى التوصل لصيغة تضمن تحقيق التوازن بين العوائد المالية والتكاليف المرتفعة التي تتحملها المنتخبات.

نسخة استثنائية من كأس العالم

وفي سياق متصل، أكد “فيفا” أنه يتمتع بوضع مالي قوي، مع توقعات بأن تتجاوز إيراداته 11 مليار دولار خلال الدورة الحالية الممتدة من 2023 إلى 2026، وهو ما يمنحه القدرة على زيادة الاستثمارات في كرة القدم عالميًا، سواء عبر الجوائز أو برامج التطوير.

وتُعد نسخة 2026 استثنائية، ليس فقط من حيث عدد المنتخبات المشاركة الذي ارتفع إلى 48 منتخبًا، بل أيضًا من حيث حجم العوائد المالية، ما يعكس تحول كأس العالم إلى مشروع اقتصادي ضخم، إلى جانب كونه الحدث الكروي الأهم على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية.