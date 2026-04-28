أخبار السيارات | وداعًا محبوبة ترامب تسلا موديل S .. وBMW تبتكر أول شاشة عرض بانورامية

​في خطوة صدمت عشاق العلامة الأمريكية، أعلنت تسلا رسميًّا عن إيقاف خط إنتاج أحد أشهر طرازاتها التي ارتبطت إعلاميًّا بفترة الرئيس السابق ترامب. القرار جاء ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للتركيز على الجيل القادم من سيارات الذكاء الاصطناعي "الروبوتاكسي"، مما يضع حدًّا لمسيرة حافلة لهذه السيارة الأيقونية.

وداعًا للوحات العدادات التقليدية؛ فقد كشفت BMW عن تقنية ثورية تحول الزجاج الأمامي بالكامل إلى شاشة عرض ذكية (Panoramic Vision). هذه الابتكارات تسمح للسائق برؤية بيانات الملاحة والسرعة والتنبيهات مدمجة مع الطريق أمامه بوضوح تام، مما يعزز الأمان والتركيز أثناء القيادة السريعة.

​كشفت نيسان رسميًّا عن النسخة الأكثر شراسة من طراز أرمادا، وهي "أرمادا نيسمو" موديل 2026. السيارة تأتي بتعديلات رياضية تشمل محركًا أقوى ونظام تعليق متطور، بالإضافة إلى لمسات "نيسمو" الحمراء الشهيرة التي تمنحها مظهرًا مرعبًا على الطريق وقدرات غير مسبوقة في الصحراء.

​رغم السرية التامة، نجح مصورو التجسس في التقاط صور واضحة لسيارة فريلاندر الجديدة أثناء اختباراتها النهائية. السيارة تظهر بلغة تصميم عصرية تجمع بين الفخامة والروح المغامرة، ومن المتوقع أن تعتمد على منظومات دفع هجينة وكهربائية بالكامل لمنافسة كبار فئتها في الأسواق العالمية.

تجاوزت بنتلي حدود الخيال بطرح إصدار خاص ومحدود يضم ترصيعات من الألماس الطبيعي داخل مقصورة القيادة. هذه السيارة تستهدف صفوة الصفوة، حيث تم دمج الأحجار الكريمة بدقة متناهية في أزرار التحكم والتابلوه، لتؤكد بنتلي صدارتها لعالم السيارات فائقة الفخامة (Ultra-Luxury).