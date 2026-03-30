قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعطيل الدراسة.. تفاصيل الطقس السيئ يومي الأربعاء والخميس
الديهي: استمرار حرب إيران لفترات أطول قد يؤدي لأزمات متفاقمة تشمل نقص الغذاء والطاقة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
فرج عامر يكشف تطورات انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي
أستاذ علوم سياسية: إيران تمتلك مقومات صمود قوية أمام أمريكا وإسرائيل
التضامن: تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراءات ميسرة حتى نهاية 2026
علي الدين هلال: مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب إيران وخفض حدة القتال والعودة للمفاوضات
«الجنريتور» لا يحمي من العقوبة.. رأي قانوني يحسم جدل فتح المحال بعد التاسعة مساء
هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
تأثرت بسبب الحرب.. خبير: إنتاج السعودية من البترول انخفض من 11 لـ 7 ملايين برميل
الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك في كرة السلة ويصل إلى نهائي الدوري لمواجهة الأهلي
البيت الأبيض: ترامب يرغب في تحميل الدول العربية تكاليف الحرب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

وداعًا محبوبة ترامب.. تسلا تعلن إيقاف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

عزة عاطف

في خطوة تاريخية تمثل نهاية حقبة وبداية أخرى، أعلنت شركة تسلا رسميًّا عن إيقاف إنتاج طرازي “موديل إس” التي اقتناها ترامب و"موديل إكس"، اللذين وضعا حجر الأساس للثورة الكهربائية العالمية. 

ووجهت الشركة رسائل بريد إلكتروني لعملائها في الولايات المتحدة تشكرهم فيها على دعمهم لهذين الطرازين، معلنة عن فتح باب الطلب الأخير لتصفية المخزون المحدود المتبقي قبل التحول الكامل نحو مشاريع القيادة الذاتية والمستقبل الرقمي.

نهاية عصر وبداية ثورة الذكاء الاصطناعي

لم تكن "موديل إس" و"موديل إكس" مجرد سيارات كهربائية، بل كانت الرهان الذي أثبت للعالم أن الطاقة النظيفة يمكن أن تجتمع مع الفخامة والأداء الخارق. 

ومع قرار إيقاف إنتاجهما، تؤكد تسلا أنها لم تعد مجرد شركة لتصنيع السيارات، بل تحولت إلى كيان تكنولوجي يركز بشكل كلي على مشاريع الاستقلالية التامة، مما يجعل عام 2026 نقطة فاصلة في تاريخ النقل الذكي.

وداعًا للموديلات التقليدية واستعدادًا لـ “سايبر كاب”

يأتي هذا القرار لتفريغ خطوط الإنتاج والجهود الهندسية لصالح المنتجات الثورية القادمة، وعلى رأسها تاكسي الغد الذكي “سايبر كاب” بالإضافة إلى الروبوت البشري “أوبتيموس”. 

وترى تسلا أن المستقبل لا يتطلب سيارات يقودها البشر، بل منصات ذاتية القيادة تعيد صياغة مفهوم التنقل داخل المدن، وهو ما يفسر التضحية بأيقوناتها التاريخية لصالح هذه الرؤية الطموحة.

وأوضحت تسلا في رسالتها أن المخزون المتاح حاليًّا من "موديل إس" و"موديل إكس" محدود للغاية، وحثت الراغبين في امتلاك هذه النسخ التاريخية على سرعة اتخاذ القرار. 

ومن المتوقع أن تصبح هذه السيارات قطعًا نادرة في المستقبل القريب، خاصة وأنها تمثل القمة التقنية لما وصلت إليه تسلا في مجال السيارات التي تعتمد على تدخل السائق البشري قبل الانتقال الكلي لعصر "الروبوتاكسي".

تأثير القرار على سوق السيارات الكهربائية العالمي

يمثل خروج تسلا من فئة السيدان والـ SUV الفاخرة التقليدية فرصة ذهبية للمنافسين مثل لوسيد، وبورش، ومرسيدس للاستحواذ على حصة تسلا السوقية في هذا القطاع. 

ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن السبق في مجال القيادة الذاتية سيعوض هذا الفقد، حيث ستكون تسلا أول شركة تنتقل من بيع "المنتجات" إلى بيع "الخدمات" عبر أساطيل النقل الذاتي التي ستملأ الشوارع في السنوات القليلة القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تجري زيارة مفاجئة لـ"دار أم هاني للمسنين" بمنطقة إمبابة

جانب من الفعاليات

100عام من التنوير.. احتفالية بجامعة القاهرة بمناسبة مئوية كلية الآداب

جانب من اللقاء

تعزيزاً للتعاون.. جامعة عين شمس تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

المزيد