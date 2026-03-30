وداعًا محبوبة ترامب.. تسلا تعلن إيقاف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

في خطوة تاريخية تمثل نهاية حقبة وبداية أخرى، أعلنت شركة تسلا رسميًّا عن إيقاف إنتاج طرازي “موديل إس” التي اقتناها ترامب و"موديل إكس"، اللذين وضعا حجر الأساس للثورة الكهربائية العالمية.

ووجهت الشركة رسائل بريد إلكتروني لعملائها في الولايات المتحدة تشكرهم فيها على دعمهم لهذين الطرازين، معلنة عن فتح باب الطلب الأخير لتصفية المخزون المحدود المتبقي قبل التحول الكامل نحو مشاريع القيادة الذاتية والمستقبل الرقمي.

نهاية عصر وبداية ثورة الذكاء الاصطناعي

لم تكن "موديل إس" و"موديل إكس" مجرد سيارات كهربائية، بل كانت الرهان الذي أثبت للعالم أن الطاقة النظيفة يمكن أن تجتمع مع الفخامة والأداء الخارق.

ومع قرار إيقاف إنتاجهما، تؤكد تسلا أنها لم تعد مجرد شركة لتصنيع السيارات، بل تحولت إلى كيان تكنولوجي يركز بشكل كلي على مشاريع الاستقلالية التامة، مما يجعل عام 2026 نقطة فاصلة في تاريخ النقل الذكي.

وداعًا للموديلات التقليدية واستعدادًا لـ “سايبر كاب”

يأتي هذا القرار لتفريغ خطوط الإنتاج والجهود الهندسية لصالح المنتجات الثورية القادمة، وعلى رأسها تاكسي الغد الذكي “سايبر كاب” بالإضافة إلى الروبوت البشري “أوبتيموس”.

وترى تسلا أن المستقبل لا يتطلب سيارات يقودها البشر، بل منصات ذاتية القيادة تعيد صياغة مفهوم التنقل داخل المدن، وهو ما يفسر التضحية بأيقوناتها التاريخية لصالح هذه الرؤية الطموحة.

وأوضحت تسلا في رسالتها أن المخزون المتاح حاليًّا من "موديل إس" و"موديل إكس" محدود للغاية، وحثت الراغبين في امتلاك هذه النسخ التاريخية على سرعة اتخاذ القرار.

ومن المتوقع أن تصبح هذه السيارات قطعًا نادرة في المستقبل القريب، خاصة وأنها تمثل القمة التقنية لما وصلت إليه تسلا في مجال السيارات التي تعتمد على تدخل السائق البشري قبل الانتقال الكلي لعصر "الروبوتاكسي".

تأثير القرار على سوق السيارات الكهربائية العالمي

يمثل خروج تسلا من فئة السيدان والـ SUV الفاخرة التقليدية فرصة ذهبية للمنافسين مثل لوسيد، وبورش، ومرسيدس للاستحواذ على حصة تسلا السوقية في هذا القطاع.

ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن السبق في مجال القيادة الذاتية سيعوض هذا الفقد، حيث ستكون تسلا أول شركة تنتقل من بيع "المنتجات" إلى بيع "الخدمات" عبر أساطيل النقل الذاتي التي ستملأ الشوارع في السنوات القليلة القادمة.