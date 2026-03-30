بنتلي تطلق سيارة مطعمة بالألماس من الداخل

في تعاون يجسد قمة الفخامة البريطانية، أعلنت شركة “بنتلي” عن إتاحة حزمة تصميمية جديدة ومبهرة بالتعاون مع دار المجوهرات العريقة “بودلز”.

ويأتي هذا التعاون في عام 2026 ليتجاوز مجرد كونه إصدارًا محدودًا، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن تخصيص سياراتهم من خلال قسم “مولينير” لتتزين مقصوراتها بلمسات مستوحاة من عالم الألماس والأحجار الكريمة.

مواصفات بودلز الفاخرة وخيارات التميز

أطلقت بنتلي مواصفتين جديدتين للتصميم الداخلي هما "Standard" و"Dark"، واللتان تتوفران الآن عبر كامل تشكيلة طرازات الشركة لعام 2026.

تعتمد مواصفة "Standard" على لوحة ألوان هادئة تجمع بين جلود "Gravity Grey" و"Linen"، مع تطعيمات خشبية من "Autumn Stone" و"Piano Linen"، وتكتمل الأناقة بخيوط تطريز وخطوط رفيعة باللون الوردي البودرة (Powder Pink) المميز لعلامة بودلز.

أما مواصفة "Dark" فإنها تمنح مقصورة السيارة طابعًا أكثر غموضًا وحدة، حيث تستخدم جلود "Beluga" و"Baroda" مع تطعيمات باللون الأسود اللامع (Piano Black)، وتستبدل اللمسات الوردية بعناصر من الفضة والكروم اللامع لتعزيز الفخامة الكلاسيكية.

الكونسول المرصع بالألماس واللمسات اليدوية

تكمن الجوهرة الحقيقية لهذا التعاون في الكونسول الوسطي، الذي يضم قطعة فنية فريدة مرصعة بالألماس الحقيقي تحمل شعار "Be Boodles".

وقد تم تنفيذ هذه القطعة يدويًا على يد أمهر صاغة المجوهرات في بريطانيا، حيث تم دمج الألماس مع الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

كما تظهر أنماط الألماس المتشابكة في تطريزات المقاعد وبطانات الأبواب، والتي تطلبت آلاف الغرز الدقيقة لتعاكي ملمس الدانتيل العتيق، مما يجعل كل رحلة داخل السيارة تجربة استثنائية في عالم الرفاهية المطلقة.

تفاصيل فنية وتقنيات مولينير 2026

لا تقتصر الفخامة على المظهر فقط، بل تمتد للأداء؛ حيث تتوفر هذه الحزم بشكل خاص على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة.

فسيارة "كونتيننتال جي تي مولينير" موديل 2026، على سبيل المثال، تعتمد على محرك V8 هجين يولد قوة إجمالية تبلغ 771 حصانًا، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية فقط.

وتكتمل التجربة بنظام تعليق هوائي متطور يضمن راحة فائقة تليق بمقصورة مرصعة بالجواهر، مع توفير هدوء تام يعزز من قيمة المواد المستخدمة في التصميم الداخلي.

يؤكد هذا التعاون على الشراكة العميقة بين بنتلي وبودلز، واللتين تشتركان في تاريخ طويل من الحرفية اليدوية في مدينة "كرو" البريطانية.

وتشمل اللمسات الإضافية مقابض فتحات التهوية المطلية بذهب عيار 24 قيراطًا، وساعات داخلية مخصصة تحمل شعار التعاون، بالإضافة إلى إضاءة ترحيبية تعرض شعار بودلز عند فتح الأبواب.

ويمثل هذا التوجه رغبة بنتلي في تقديم خيارات تخصيص غير محدودة لعملائها النخبة، حيث تتحول السيارة من وسيلة نقل إلى قطعة فنية شخصية تعكس ذوق مالكها الرفيع وشغفه بالتفاصيل الدقيقة.