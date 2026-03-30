قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
أحمد موسى: رسائل الرئيس السيسي لترامب لإنهاء الحرب من أجل إنقاذ البشرية
بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس
نقيب الزراعيين يحذر من نقص الغذاء عالميًا بسبب تراجع إنتاج الأسمدة 20%
قناة أمريكية: وجود "المارينز" بالشرق الأوسط يمنح ترامب خيارات بديلة ضد إيران
أمطار رعدية ورياح في هذه المحافظات.. الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بنتلي تطلق سيارة مطعمة بالألماس من الداخل

بنتلي
بنتلي
عزة عاطف

في تعاون يجسد قمة الفخامة البريطانية، أعلنت شركة “بنتلي” عن إتاحة حزمة تصميمية جديدة ومبهرة بالتعاون مع دار المجوهرات العريقة “بودلز”.

ويأتي هذا التعاون في عام 2026 ليتجاوز مجرد كونه إصدارًا محدودًا، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن تخصيص سياراتهم من خلال قسم “مولينير” لتتزين مقصوراتها بلمسات مستوحاة من عالم الألماس والأحجار الكريمة.

مواصفات بودلز الفاخرة وخيارات التميز

أطلقت بنتلي مواصفتين جديدتين للتصميم الداخلي هما "Standard" و"Dark"، واللتان تتوفران الآن عبر كامل تشكيلة طرازات الشركة لعام 2026. 

تعتمد مواصفة "Standard" على لوحة ألوان هادئة تجمع بين جلود "Gravity Grey" و"Linen"، مع تطعيمات خشبية من "Autumn Stone" و"Piano Linen"، وتكتمل الأناقة بخيوط تطريز وخطوط رفيعة باللون الوردي البودرة (Powder Pink) المميز لعلامة بودلز. 

أما مواصفة "Dark" فإنها تمنح مقصورة السيارة طابعًا أكثر غموضًا وحدة، حيث تستخدم جلود "Beluga" و"Baroda" مع تطعيمات باللون الأسود اللامع (Piano Black)، وتستبدل اللمسات الوردية بعناصر من الفضة والكروم اللامع لتعزيز الفخامة الكلاسيكية.

الكونسول المرصع بالألماس واللمسات اليدوية

تكمن الجوهرة الحقيقية لهذا التعاون في الكونسول الوسطي، الذي يضم قطعة فنية فريدة مرصعة بالألماس الحقيقي تحمل شعار "Be Boodles". 

وقد تم تنفيذ هذه القطعة يدويًا على يد أمهر صاغة المجوهرات في بريطانيا، حيث تم دمج الألماس مع الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا. 

كما تظهر أنماط الألماس المتشابكة في تطريزات المقاعد وبطانات الأبواب، والتي تطلبت آلاف الغرز الدقيقة لتعاكي ملمس الدانتيل العتيق، مما يجعل كل رحلة داخل السيارة تجربة استثنائية في عالم الرفاهية المطلقة.

تفاصيل فنية وتقنيات مولينير 2026

لا تقتصر الفخامة على المظهر فقط، بل تمتد للأداء؛ حيث تتوفر هذه الحزم بشكل خاص على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة. 

فسيارة "كونتيننتال جي تي مولينير" موديل 2026، على سبيل المثال، تعتمد على محرك V8 هجين يولد قوة إجمالية تبلغ 771 حصانًا، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.2 ثانية فقط. 

وتكتمل التجربة بنظام تعليق هوائي متطور يضمن راحة فائقة تليق بمقصورة مرصعة بالجواهر، مع توفير هدوء تام يعزز من قيمة المواد المستخدمة في التصميم الداخلي.

يؤكد هذا التعاون على الشراكة العميقة بين بنتلي وبودلز، واللتين تشتركان في تاريخ طويل من الحرفية اليدوية في مدينة "كرو" البريطانية. 

وتشمل اللمسات الإضافية مقابض فتحات التهوية المطلية بذهب عيار 24 قيراطًا، وساعات داخلية مخصصة تحمل شعار التعاون، بالإضافة إلى إضاءة ترحيبية تعرض شعار بودلز عند فتح الأبواب. 

ويمثل هذا التوجه رغبة بنتلي في تقديم خيارات تخصيص غير محدودة لعملائها النخبة، حيث تتحول السيارة من وسيلة نقل إلى قطعة فنية شخصية تعكس ذوق مالكها الرفيع وشغفه بالتفاصيل الدقيقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ترشيحاتنا

محمد صلاح

غيرت ترتيبه في أساطير ليفربول.. كاراجر يثير الجدل من جديد حول صلاح

ألمانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ألمانيا وغانا الودية

الجهاز الفني لمنتخب مصر

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب “إسبانيول” قبل مباراة الغد

بالصور

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

برد ولا حر؟.. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة... نصائح التزم بها

«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها
«برد ولا حر؟».. مفاجأة في درجات الحرارة خلال 48 ساعة نصائح إلتزم بها

الشرقية .. تحرير 64 محضرا ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة لمواعيد الغلق

تشميع
تشميع
تشميع

فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

لقاء وزير الدفاع

بعد أحداث المنطقة المتسارعة.. وزير الدفاع يجتمع مع مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين

جنازة فاطمة كشري

لحظة وصول جثمان الفنانة فاطمة كشري أشهر كومبارس في السينما تمهيدًا لتشييعها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: ماذا بعد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ‏لا للملوك

المزيد