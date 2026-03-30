ظهور السيارة فريلاندر الجديدة قبل موعد عرضها الرسمي

بعد غياب استمر لأكثر من عقد من الزمان، تستعد علامة “لاند روفر” لإحداث ضجة كبرى في عالم السيارات بإعادة إحياء اسم “فريلاندر” الشهير.

ولكن هذه العودة في عام 2026 لا تشبه الماضي في شيء، حيث يتحول الاسم الأيقوني إلى علامة تجارية مستقلة تركز على الطاقة الجديدة، ناتجة عن تحالف استراتيجي بين مجموعة "جاغوار لاند روفر" وشركة "شيري" (Chery) الصينية.

الكشف الرسمي والظهور الأول

أكد المشروع المشترك (CJLR) عبر حساباته الرسمية أن الستار سيرفع عن "فريلاندر" الجديدة كليًّا في 31 مارس 2026.

وقد أطلقت الشركة صورة تشويقية أولى تظهر ملامح الواجهة الأمامية، والتي تتبنى تصميمًا صندوقيًّا هجوميًّا يجمع بين إرث لاند روفر العريق ولمسات المستقبل الرقمي، مع إضاءة (LED) مميزة تعكس الهوية الجديدة للعلامة.

تحالف بريطاني صيني بهوية ذكية

على عكس الأجيال السابقة، لن يتم بناء فريلاندر الجديدة محليًّا في بريطانيا، بل سيتم تصنيعها في منشأة "تشانجشو" بالصين.

وتعتمد السيارة على منصة (T1X) المتطورة من شركة شيري، وهي المنصة ذاتها التي تستخدم في طرازات “جايكو” الشهيرة.

ويهدف هذا التعاون إلى دمج خبرات لاند روفر في التصميم الفاخر وقدرات القيادة على الطرق الوعرة مع ريادة شيري في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة.

تطرح فريلاندر موديل 2026 كسيارة "طاقة جديدة" (NEV)، حيث ستتوفر بخيارات تشمل المحركات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والنسخ الكهربائية بالكامل (BEV).

وتشير التقارير إلى أن النسخة الهجينة ستعتمد على محرك تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمولد للطاقة، مع نظام دفع كلي للعجلات (AWD) يضمن الحفاظ على روح المغامرة التي اشتهر بها الاسم الأصلي، مع توفير مدى قيادة كهربائي يتناسب مع احتياجات المدن الذكية.

تتجه التوقعات نحو مقصورة داخلية "مينيمالية" تعتمد على شاشات ضخمة ممتدة من Pillar إلى Pillar، مع نظام ترفيهي مدعوم بمعالجات "كوالكوم سناب دراجون" المتطورة.

كما ستتوفر السيارة بتوزيع مقاعد مرن يضم 6 مقاعد (نظام 2+2+2)، مما يجعلها خيارًا مثاليًّا للعائلات الشابة التي تبحث عن الفخامة والتقنية في آن واحد، مع دمج أنظمة قيادة ذاتية متقدمة تعتمد على مستشعرات "ليدار" (LiDAR) المثبتة على السقف.