قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تبتكر أول شاشة عرض على الزجاج الأمامي

عزة عاطف

في خطوة تعيد صياغة مفهوم كابينة القيادة التي اعتدنا عليها لعقود، كشفت "بي إم دبليو" عن تقنيتها الثورية "الرؤية البانورامية" والتي تهدف إلى إلغاء لوحة العدادات التقليدية تمامًا واستبدالها بعرض البيانات مباشرة على الزجاج الأمامي. 

ويمثل هذا التحول في عام 2026 نهاية عصر العدادات البلاستيكية والشاشات المثبتة، وبداية عصر تعايش المعلومات مع الطريق بشكل رقمي متكامل.

وداعًا للوحة العدادات التقليدية

لطالما اشتهرت "بي إم دبليو" بتصاميم مقصوراتها الموجهة نحو السائق والعدادات الواضحة ذات الإضاءة البرتقالية الشهيرة، إلا أن تقنية "الرؤية البانورامية" تمثل القطيعة التامة مع الماضي. 

فبدلاً من النظر للأسفل لمتابعة السرعة أو نظام الملاحة، سيتم عرض كافة المعلومات الحيوية عبر كامل عرض الزجاج الأمامي في الجزء السفلي منه، مما يحول الزجاج نفسه إلى شاشة تفاعلية ضخمة لا تعيق الرؤية.

تقليل التشتت ورفع مستويات الأمان

تؤكد "بي إم دبليو" أن وضع المعلومات في خط رؤية السائق المباشر يقلل بشكل كبير من تشتت الانتباه، حيث لا يحتاج قائد المركبة لإبعاد عينيه عن الطريق لمتابعة التنبيهات. 

وتعتمد هذه التقنية على مستشعرات ذكية تظهر البيانات الضرورية فقط في الوقت المناسب، مع إمكانية تخصيص المحتوى المعروض لكل من السائق والراكب الأمامي، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وتركيزًا في عام 2026.

"الرؤية البانورامية" والتحول الرقمي الشامل

يأتي هذا الابتكار كجزء من لغة التصميم الجديدة التي تتبناها الشركة في طرازاتها الكهربائية القادمة، حيث تسعى لتقليل الأزرار الفيزيائية والاعتماد على الأوامر الصوتية والإيماءات. 

وترى "بي إم دبليو" أن كابينة السيارة يجب أن تتحول إلى مساحة معيشة رقمية، حيث يندمج الواقع المعزز مع العالم الخارجي، مما يوفر تجربة بصرية غامرة تجعل من التنقل اليومي رحلة تقنية فريدة.

رغم أن هذا التغيير قد يبدو صادمًا لعشاق العلامة البافارية التقليديين، إلا أن الشركة تراهن على أن "الرؤية البانورامية" ستحافظ على فلسفة "متعة القيادة" ولكن بطريقة عصرية. 

فمن خلال دمج البيانات بسلاسة مع الطريق، تعيد "بي إم دبليو" تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة، مؤكدة أن المستقبل ليس في إضافة المزيد من الشاشات، بل في جعل السيارة نفسها هي الشاشة.

المزيد

