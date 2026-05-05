بتصميم مختلف.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

ظهرت تسريبات جديدة حول هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 8 المرتقب، تشير إلى تصميم مُحسّن بدلاً من تغيير جذري.

وتُشير التفاصيل الأولية إلى أن سامسونج تُركّز على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام مع الحفاظ على المكونات الأساسية المألوفة.

وفقا للتسريبات، قد تُقدم سامسونج آلية مفصل مُعاد تصميمها بهدف تقليل التجعد الظاهر على الشاشة الداخلية القابلة للطي لهاتف Galaxy Z Flip 8. قد يُحسّن هذا التصميم مظهر الشاشة ويجعلها تبدو مسطحة تقريبًا عند فتحها، ما يُعالج إحدى أبرز عيوب الهواتف القابلة للطي.

من المتوقع أن يُحدث تغيير المفصلة نفسه تغييرًا طفيفًا في أبعاد الجهاز. تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يصبح أعرض قليلًا، بينما يصبح أنحف بحوالي 0.5 ملم عند طيه.

كما يُتوقع أن ينخفض ​​وزنه إلى حوالي 180 غرامًا، مقارنةً بحوالي 188 غرامًا في هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب 7 ، مما يجعله أسهل في الاستخدام لفترات طويلة.



رغم احتمال إجراء تحسينات طفيفة على التصميم، فمن المتوقع أن تبقى المكونات الداخلية دون تغيير يُذكر.

من المرجح أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 25 واط، على غرار الجيل السابق. كما يُتوقع أن تبقى عناصر أخرى مثل مكبرات الصوت ومحرك الاهتزاز وشاشة الغطاء دون تغييرات جوهرية.

قد تشمل مواصفات الكاميرا مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الداخلية. ومن المتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2600 الجديد من سامسونج بتقنية 2 نانومتر ، بما يتماشى مع نهج الشركة في سلسلة هواتفها القابلة للطي.

من المتوقع أن يُكشف النقاب عن هاتف Galaxy Z Flip 8 إلى جانب هواتف قابلة للطي أخرى في حدث Galaxy Unpacked الذي يُشاع عقده في 22 يوليو في لندن. وقد يشهد السعر ارتفاعًا طفيفًا نتيجة لارتفاع تكاليف المكونات، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لم تُؤكد بعد.