إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

بشرى لمستخدمي جالاكسي .. سامسونج تفتح باب التسجيل في "بيتا" One UI 9 رسمياً خلال أيام

احمد الشريف

تستعد شركة سامسونج لإطلاق برنامجها التجريبي المرتقب لنظام التشغيل "One UI 9" المعتمد على "أندرويد 16"، وسط حالة من الترقب بين الملايين من مستخدمي هواتف "جالاكسي" حول العالم، حيث تشير التقارير إلى أن العملاق الكوري الجنوبي سيبدأ في استقبال طلبات المطورين والمستخدمين الراغبين في اختبار الواجهة الجديدة قبل طرحها رسمياً للجمهور.

ثورة برمجية في واجهة One UI 9

تستهدف سامسونج من خلال الإصدار الجديد تقديم أكبر تحول في واجهة المستخدم منذ سنوات، حيث تركز "One UI 9" على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في كافة أركان النظام. 

وتؤكد التسريبات أن الواجهة ستشهد إعادة تصميم شاملة لمركز التحكم والإشعارات، مع تقديم رسوم متحركة أكثر سلاسة وتفاعلية، مما يمنح الأجهزة أداءً يشبه سرعة البرق بفضل تحسينات برمجية دقيقة تقلل من استهلاك موارد المعالج.

خطوات التسجيل في البرنامج التجريبي

تتيح الشركة التسجيل في برنامج "البيتا" (Beta Program) عبر تطبيق "Samsung Members" الرسمي، حيث يظهر إشعار للمستخدمين المؤهلين يسمح لهم بتنزيل النسخة التجريبية وتجربة الميزات الجديدة قبل الجميع. 

وسيبدأ البرنامج تدريجياً في أسواق مختارة تشمل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا، على أن يتوسع ليشمل باقي المناطق ومن بينها الشرق الأوسط، بهدف جمع الملاحظات التقنية وإصلاح أي ثغرات برمجية قبل الإطلاق النهائي المستقر.

قائمة الأجهزة الداعمة للنسخة التجريبية

تتصدر سلسلة هواتف "Galaxy S26" و"Galaxy S25" قائمة الأجهزة المؤهلة للحصول على التحديث التجريبي الأول، تليها الهواتف القابلة للطي مثل "Galaxy Z Fold 7" و"Flip 7". 

وتحرص سامسونج هذا العام على تسريع الجدول الزمني للإطلاق، لضمان وصول التحديث المستقر لكافة الهواتف المدعومة قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعكس ريادة الشركة في دعم أجهزتها بأحدث أنظمة التشغيل والحلول الأمنية المبتكرة.

يمثل اقتراب إطلاق One UI 9 فصلاً جديداً في مسيرة سامسونج التقنية، حيث تراهن الشركة على أن "الذكاء والسرعة" هما عنوان المرحلة المقبلة؛ ومع فتح باب التسجيل، تبدأ العد التنازلي لرؤية الشكل الجديد لمستقبل هواتف الأندرويد في عام 2026.

