مشهد إنساني بطور سيناء.. رجال الدفاع المدني يتسلقون نخلة لإنقاذ قطة

نجح رجال الدفاع المدني و الإطفاء بمدينة طور سيناء في إنقاذ قطة علقت أعلى شجرة نخيل الزينة بطريق الكورنيش، أمام مقصد العائلة، في مشهد إنساني نال إشادة واسعة من الأهالي ورواد المكان.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغًا واستغاثة من المواطنين بشأن وجود قطة عالقة أعلى نخلة مرتفعة، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف بسرعة وكفاءة.

واستخدم رجال الإطفاء سلمًا للوصول إلى القطة، فيما صعد أحد أفراد الدفاع المدني إلى أعلى النخلة، وتمكن من إنقاذها وإنزالها بسلام، وسط متابعة من المارة الذين حرصوا على تشجيع رجال الإنقاذ ومساندتهم خلال المهمة.

وأشاد الأهالي بسرعة استجابة رجال الدفاع المدني، مؤكدين أن ما قاموا به يعكس روح الإنسانية والرحمة، ويجسد قيم الرفق بالحيوان التي تُعد سلوكًا حضاريًا وإنسانيًا راقيًا.

كما أثنى المواطنون على جهود رجال الحماية المدنية، مؤكدين أن التعامل الإنساني مع الكائنات الضعيفة يعكس وعيًا ومسؤولية، ويبعث برسالة مهمة مفادها أن لا تقتصر على البشر فقط، بل تمتد لكل روح تحتاج إلى المساعدة والإنقاذ.