قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران
ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي
أتربة وأمطار.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة من شمال البلاد حتى الصعيد
تحذير من السعودية.. تأشيرات الزيارة لا تبيح لحاملها أداء فريضة الحج
أذكار أوصى بها النبي في العشر من ذي الحجة.. اغتنمها خلال أعظم أيام الدنيا
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟
وزير الدولة للإعلام يلتقي رؤساء قنوات وشبكات ماسبيرو.. اليوم
ابتعدوا فورا.. الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لسكان المعشوق بجنوب لبنان
لا نشعر بالقلق.. الزمالك يكشف تطورات موقف القيد وصفقات الموسم الجديد
ترامب: أطلعت إسرائيل على قرار تأجيل الهجوم على إيران
من يتوج بطلا؟.. هشام حنفي يكشف السيناريوهات المحتملة لصراع الدوري المشتعل
أعمال لها ثواب الحج.. عبادات صالحة تنال بها الأجر العظيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زيادة جديدة في أسعار سيارات تسلا موديل Y بالسوق الأمريكية

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
كريم عاطف

أجرت شركة تسلا Tesla تعديلات جديدة على أسعار سياراتها الكهربائية من طراز Tesla Model Y داخل السوق الأمريكية، بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة.

وشملت الزيادة رفع سعر نسخة الدفع الرباعي من فئة Model Y Premium بمقدار 1000 دولار، ليصل سعرها إلى 49,990 دولار، كما ارتفع سعر نسخة الدفع الخلفي من الفئة نفسها إلى 45,990 دولار بعد زيادة بالقيمة ذاتها.

وفي المقابل، رفعت الشركة سعر نسخة Tesla Model Y Performance المزودة بنظام الدفع الرباعي بنحو 500 دولار، ليصل سعرها الجديد إلى 57,990 دولار في الولايات المتحدة.

        

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة تعديلات سعرية أجرتها تسلا خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن رفعت الشركة في أغسطس الماضي سعر شاحنتها الكهربائية Tesla Cybertruck بقيمة 15 ألف دولار، رغم تباطؤ المبيعات وعمليات الاستدعاء التي واجهها الطراز.

ويعد هذا أول رفع لأسعار موديل Y منذ عام 2024، عندما أقرت تسلا زيادة بلغت 1000 دولار على مختلف فئات السيارة.

تسلا Tesla تسلا Tesla Model Y Model Y السوق الأمريكية تسلا موديل Y

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

صورة تعبيرية

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر.. أطعمة ومشروبات في منزلك تصيب الأطفال بالسرطان

فعاليات ثقافية وفنية

قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمتاحف بفعاليات إبداعية للأطفال

صورة أرشيفية

من رحلة الضياع إلى التعافي.. برنامج جديد يوفر العلاج المجاني لمدمني الشوارع

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد