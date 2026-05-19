زيادة جديدة في أسعار سيارات تسلا موديل Y بالسوق الأمريكية

أجرت شركة تسلا Tesla تعديلات جديدة على أسعار سياراتها الكهربائية من طراز Tesla Model Y داخل السوق الأمريكية، بحسب ما أظهره الموقع الرسمي للشركة.

وشملت الزيادة رفع سعر نسخة الدفع الرباعي من فئة Model Y Premium بمقدار 1000 دولار، ليصل سعرها إلى 49,990 دولار، كما ارتفع سعر نسخة الدفع الخلفي من الفئة نفسها إلى 45,990 دولار بعد زيادة بالقيمة ذاتها.

وفي المقابل، رفعت الشركة سعر نسخة Tesla Model Y Performance المزودة بنظام الدفع الرباعي بنحو 500 دولار، ليصل سعرها الجديد إلى 57,990 دولار في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة تعديلات سعرية أجرتها تسلا خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن رفعت الشركة في أغسطس الماضي سعر شاحنتها الكهربائية Tesla Cybertruck بقيمة 15 ألف دولار، رغم تباطؤ المبيعات وعمليات الاستدعاء التي واجهها الطراز.

ويعد هذا أول رفع لأسعار موديل Y منذ عام 2024، عندما أقرت تسلا زيادة بلغت 1000 دولار على مختلف فئات السيارة.