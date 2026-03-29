بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

أكدت محافظة القاهرة أنه تم ترحيل الامتحان الذى تم تأجيله اليوم الأحد الموافق ٢٩ / ٣/ ٢٠٢٦ بسبب تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية ، ليعقد يوم الاثنين الموافق ٦/ ٤/ ٢٠٢٦ للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، كما سيعقد الامتحان المؤجل للمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق ٧ / ٤/ ٢٠٢٦ مع إستكمال باقي جدول الامتحانات كما هو دون تعديل.

وكان قد قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تعطيل الدراسة اليوم الأحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والعاملين والمعلمين.

قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا ، مشددًا على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .