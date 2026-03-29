رسميا الآن.. صعود كبير في سعر الدولار اليوم بالبنوك

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه قفزة جديدة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقتربًا من حاجز 54 جنيهًا داخل عدد من البنوك، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على سوق الصرف.

ويأتي هذا التحرك السريع في ظل تأثيرات متزايدة للأوضاع الجيوسياسية العالمية، والتي ألقت بظلالها على الأسواق المالية، ودعمت قوة الدولار عالميًا.

سعر الدولار داخل البنوك

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بنحو 75 قرشًا خلال تعاملات البيع والشراء، ليصل في البنك الأهلي المصري إلى 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

كما بلغ السعر في البنك المركزي المصري نحو 53.52 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع، في حين استقر في بنوك كبرى مثل بنك مصر والبنك التجاري الدولي عند 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأرقام تسارع وتيرة الصعود مقارنة بالمستويات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية.

التوترات الجيوسياسية تدفع الدولار للصعود

يرى خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيسي وراء صعود سعر الدولار مقابل الجنيه يعود إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ومع هذه الأوضاع، يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه عالميًا، وبالتالي صعوده أمام العملات الأخرى.

زيادة الطلب المحلي بعد عطلة العيد

ساهمت عودة النشاط الاقتصادي عقب إجازة عيد الفطر في زيادة الطلب على الدولار داخل السوق ، حيث تحتاج الشركات والمستوردون إلى العملة الأمريكية لتغطية عمليات الاستيراد.

وقد أدى هذا الطلب المتزايد إلى دعم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، خاصة في ظل محدودية المعروض النسبي من النقد الأجنبي.

أسعار الطاقة تضغط على العملة 

يرتبط ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أيضًا بزيادة أسعار الطاقة عالميًا، خصوصًا النفط والغاز، والتي يتم تسعيرها بالدولار.

ومع ارتفاع هذه الأسعار، ترتفع فاتورة الاستيراد، ما يزيد من الطلب على الدولار ويضغط على الجنيه المصري، فينعكس ذلك على سعر الصرف.

تخارجات استثمارية تزيد الضغط

أشار محللون إلى أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية ساهم في زيادة الضغط على العملة، حيث يتم تحويل هذه الأموال إلى الدولار للخروج من السوق.

ويعد هذا العامل من أبرز أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات التي تشهد اضطرابات عالمية.

تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيره

تأثرت إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية، ما انعكس على تدفقات العملة الصعبة إلى مصر.

وتُعد القناة أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وبالتالي فإن أي تراجع في إيراداتها يؤدي إلى زيادة الضغط على سوق الصرف ويدفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع.

الفيدرالي الأمريكي يعزز قوة الدولار

يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا محوريًا في تحركات الدولار عالميًا، حيث إن توجهه نحو رفع أو تثبيت أسعار الفائدة يعزز من جاذبية العملة الأمريكية.

ومع استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، يظل الدولار قويًا، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق الناشئة ومنها مصر.

توقعات الفترة المقبلة.. تذبذب مستمر

يتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات العالمية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

كما يرجح أن تتجه السياسات النقدية في مصر إلى الحفاظ على التوازن، عبر تثبيت أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم والسيطرة على السوق.

هل يكسر الدولار حاجز 54 جنيهًا؟

مع اقتراب سعر الدولار مقابل الجنيه من مستوى 54 جنيهًا، يترقب السوق هذا الحاجز النفسي المهم، والذي قد يتم تجاوزه في حال استمرار نفس العوامل الحالية.

في المقابل، قد تؤدي أي انفراجة سياسية أو تحسن في تدفقات النقد الأجنبي إلى تهدئة الأسعار وإعادة الاستقرار.

