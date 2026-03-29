قبل بدء العمل في البنوك .. أقل سعر دولار اليوم يسجل 52.65 جنيه

سجل سعر أقل دولار اليوم الأحد الموافق 29-3-2026؛ استقرارًا قبل بدء العمل داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا و خاصًا.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

سجل آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 52.65 جنيهًأ للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

الدولار في أول يوم عمل

يستمر استقرار سعر الدولار في الجهاز المصرفي مع أول تعاملات له اليوم بالتوازي مع بداية العمل في البنوك .

سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 52.75 جنيهًأ للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع.

مواعيد العمل في البنوك اليوم

ويبدأ العمل في البنوك صباح اليوم في تمام الثامنة والنصف حتى الثالثة مساء داخل الفروع البنكية و من الثامنة صباحًا حتى الرابعة مساءًا داخل الإدارات العليا المختلفة.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 52.65 جنيهًأ للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر ثاني أقل دولار 52.7 جنيهًأ للشراء و 52.8 جنيهًا للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار أغلب البنوك 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي الأول، قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي،HSBC،ميد بنك، العقاري المصري العربي ، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، نكست، مصر، الأهلي المصري".

أعلى سعر

بلغ أعلي سعر دولار 52.78 جنيهًا للشراء و 52.88جنيهًا للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، سايب، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي".

ثاني أعلى سعر دولار 52.77 جنيها للشراء و 52.87 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

معدلات السيولة في البنوك

وصلت معدلات السيولة لنسب عالية وآمنة من بينها السيولة بالعملة المحلية 40.3% و بالعملة الأجنبية 79.5% مقارنة بنسب رقابية تراوحت بين 20 و 25%.

وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4%، في نهاية الربع الأخير من عام 2025.

و أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.

وبحسب التقرير فإن الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي تعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.