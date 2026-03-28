سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 مارس 2026 في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28-3-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي



سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.75 جنيهًأ للشراء و و52.85 جنيهًأ للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار 52.65 جنيهًا للشراء و 52.75 جنيهًا للبيع في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني.

وسجل سعر ثاني أقل دولار 52.7 جنيهًأ للشراء و 52.8 جنيهًأ للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري".



بلغ سعر الدولار في أغلب البنوك الحكومية والخاصة 52.75 جنيهًا للشراء و 52.85 جنيهًا للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية، ميد بنك، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، نكست، المصري الخليجي".



بلغ أعلى سعر دولار 52.78 جنيهًأ للشراء و 52.82 جنيهًأ للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.77 جنيهًا للشراء و 52.87 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.