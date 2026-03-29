الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

من الثلاثاء للخميس.. أجواء ممطرة جدًا وتحذيرات رسمية من السيول

شيماء مجدي

 حذّر الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  من موجة تقلبات جوية حادة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الخرائط المناخية تشير إلى أجواء ممطرة بقوة تبدأ من مساء الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول في بعض المناطق. 

منخفض جوي

وأوضحت  هيئة الأرصاد الحوية خلال بيان لها اليوم، أن هذه الموجة تأتي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، خاصة على المناطق الساحلية وشمال البلاد، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض الفترات.

وأضافت أن الفترة من مساء الثلاثاء وحتى الخميس تُعد ذروة حالة عدم الاستقرار، حيث يُتوقع تشكل سحب رعدية كثيفة قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، ما يرفع فرص تكون تجمعات مائية كبيرة وربما السيول في المناطق المنخفضة ومخرات السيول، داعيًا إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة. 

تذبذبات حرارية 

وأشارت إلى أن البلاد ستشهد أيضًا تذبذبات حرارية واضحة خلال هذه الفترة، إذ تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم الحالة الجوية، لتعود الأجواء مائلة للبرودة خاصة خلال ساعات الليل، مع توقع استمرار الإحساس بالبرودة حتى نهاية الأسبوع. 

وأكدت أن التحسن يبدأ تدريجيًا مع نهاية الأسبوع، لكن مع استمرار الطقس البارد نسبيًا، خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل، مشددًا على أهمية متابعة التحديثات اليومية واتخاذ الاحتياطات، خصوصًا لقائدي المركبات والمزارعين.

حالة الطقس غدا

ومن جانبها ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الإثنين 30 مارس حتى الجمعة 3 أبريل 2026، مشيرةً إلى استمرار الأجواء المستقرة نسبيًا في بدايتها قبل أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية اعتبارًا من مساء الثلاثاء.

اورمان الشرقية
