بعد تعطيل الدراسة.. موعد إنتهاء موجة الطقس السيئ في مصر

بعد تعطيل الدراسة بشكل مفاجئ في العديد من المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس والأمطار الغزيرة التي تشهدها الأجواء خلال الأيام القليلة الماضية، يبحث الجميع عن موعد تحسن حالة الطقس خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً ودخولنا في فصل الربيع الذي حل علينا بموجة طقس سيئة يصاحبها أمطار وبرق ورعد ورياح قوية على جميع المحافظات.

بيان عاجل من الأرصاد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حالياً، محذرة من استمرار التذبذب في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وذلك تزامناً مع بدايات فصل الربيع.

وأوضحت الهيئة أن أحدث تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إضافة إلى مدن القناة وخليج السويس وسيناء، مع تفاوت في شدة الهطول من منطقة لأخرى.

متى تتوقف الأمطار؟

وأضافت أن شدة الأمطار مرشحة للتراجع تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، في ظل متابعة لحظية لتطورات الحالة الجوية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء التنقل في الطرق المختلفة.

وبشأن موعد تحسن الطقس وتوقف الأمطار، توقعت الهيئة استمرار الهطول خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تقل حدة الأمطار تدريجيًا مع مرور الوقت خلال اليوم.

وحذرت خرائط الطقس من نشاط ملحوظ للرياح على فترات، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد، وكذلك شمال البحر الأحمر.

موعد تحسن حالة الطقس في مصر

كما أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ مساء السبت أمطاراً متفاوتة الشدة، زادت حدتها مع الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث وصلت إلى حد الغزارة والأمطار الرعدية في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبعض محافظات الوجه البحري.

وطمأنت "غانم" المواطنين بأن فرص سقوط الأمطار ستبدأ في الانحسار التدريجي مع دخول فترات الظهيرة، لتتحسن الأحوال الجوية تماماً بحلول المساء، مؤكدة أن طقس غدٍ (الإثنين) سيشهد استقراراً تاماً في الأحوال الجوية وانعداماً لفرص سقوط الأمطار.

عودة الأمطار يوم الثلاثاء

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات بعودة فرص سقوط الأمطار بدءًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه التغيرات السريعة تُعد سمة أساسية لفصل الربيع، المعروف بتقلباته الجوية الحادة بين الاستقرار وعدم الاستقرار.

وحذرت المواطنين من الانخداع بالتحسن المؤقت في درجات الحرارة وتخفيف الملابس الشتوية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وقالت إن درجات الحرارة تشهد تذبذبًا ملحوظًا؛ حيث تسجل العظمى في القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، فيما ترتفع يومي الأربعاء والخميس لتصل إلى ما بين 27 و28 درجة مئوية.