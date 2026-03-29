الأرصاد تزف بشرى: تحسن تدريجي في حالة الطقس بأغلب المحافظات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، تحديثات بشأن حالة الطقس اليوم، تشير خلاله إلى بدء التحسن التدريجى على مناطق من القاهرة الكبرى، مع استمرار السحب الممطرة على مناطق من مدن القناه وخليج السويس وسيناء.

قالت هيئة الأرصاد، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار مع تقدم الوقت .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود الطقس للبرودة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم المتوقعة تشير إلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 18 درجة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تقارب 20% وعلى فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية بشكل متقطع.

ونبهت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية المتوقعة.

