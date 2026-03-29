الأرصاد: عودة الأمطار وطقس متقلب خلال أيام الأسبوع مع استمرار برودة الليل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات بعودة فرص سقوط الأمطار بدءًا من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم الأربعاء وتستمر حتى صباح الخميس.

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هذه التغيرات السريعة تُعد سمة أساسية لفصل الربيع، المعروف بتقلباته الجوية الحادة بين الاستقرار وعدم الاستقرار.

تحذير من الانخداع بالتحسن المؤقت للطقس

وحذرت المواطنين من الانخداع بالتحسن المؤقت في درجات الحرارة وتخفيف الملابس الشتوية، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وقالت إن درجات الحرارة تشهد تذبذبًا ملحوظًا؛ حيث تسجل العظمى في القاهرة اليوم 23 درجة مئوية، فيما ترتفع يومي الأربعاء والخميس لتصل إلى ما بين 27 و28 درجة مئوية.

برودة الليل ونشاط الرياح

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن فترات الليل لا تزال باردة بشكل كبير، وتزداد حدتها بفعل نشاط الرياح الملحوظ في أغلب المحافظات.

وشددت على أن هذه الظروف تجعل القيادة على الطرقات أكثر صعوبة، خصوصًا مع احتمالية تجمع مياه الأمطار التي قد تؤدي إلى الانزلاق.

نصائح للسلامة ومتابعة الطقس

وأكدت “غانم” ضرورة القيادة بهدوء شديد واتخاذ الحيطة على الطرق، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر أكثر من مرة خلال اليوم، نظرًا للتغيرات السريعة التي تطرأ على خرائط الطقس خلال هذه الفترة من العام.