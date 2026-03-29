الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
كريم عاطف

في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، تزداد التحديات أمام قائدي المركبات على الطرق، خاصة مع تساقط الأمطار الغزيرة أو تكون الشبورة المائية الكثيفة، إلى جانب نشاط الرياح التي قد تؤثر على استقرار السيارات أثناء القيادة. 

وتعد الظروف المناخية من أبرز العوامل التي ترفع معدلات الحوادث المرورية، ما يستدعي مزيدا من الحذر والانتباه أثناء السير، و اتخاذ التدابير الوقائية أثناء القيادة في الطقس السيئ، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر قبل التحرك، وتجنب القيادة في أوقات الذروة الجوية قدر الإمكان.

وجاءت أبرز الإرشادات المرورية التي يجب الالتزام بها خلال هذه الظروف المناخية السيئة، لضمان سلامة الجميع على الطريق، كالتالي:

- ضرورة خفض السرعة لتتناسب مع مستوى الرؤية، ويفضل ألا تتجاوز 30 كم/ساعة في حالات الشبورة الكثيفة.

- تشغيل جميع أنوار السيارة، مع استخدام الضوء الأمامي المنخفض لعدم إبهار السائقين الآخرين.

- استخدام أنوار الشبورة وأنوار الانتظار لزيادة وضوح السيارة على الطريق.

- الحرص على فتح نوافذ السيارة بشكل جزئي لتقليل تكثف بخار الماء داخل المقصورة.

- تشغيل مساحات الزجاج باستمرار لضمان رؤية واضحة للطريق.

- استخدام آلة التنبيه (الكلاكس) على فترات متقطعة لتنبيه الآخرين بوجود السيارة.

- الالتزام بالحارة المرورية وتجنب المناورات أو تغيير المسار المفاجئ.

- الحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات، مع مضاعفتها في الظروف الجوية الصعبة.

- الامتثال لتعليمات رجال المرور، والتوقف عن القيادة في حال انعدام الرؤية لحين تحسن الأحوال الجوية.

