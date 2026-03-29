سوق السيارات.. جاك S2 موديل 2026 بتكنولوجيا حديثة تباع بهذا السعر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاك S2 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جاك S2 موديل 2026، وتنتمي S2 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ جاك S2 موديل 2026

زودت سيارة جاك S2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

محرك جاك S2 موديل 2026

تستمد سيارة جاك S2 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 175 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 42 لتر، وعزم دوران 146 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جاك S2 موديل 2026

تحتوي سيارة جاك S2 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها Roof Rack .

سعر جاك S2 موديل 2026

تباع سيارة جاك S2 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 709 ألف جنيه .