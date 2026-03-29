زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمحادثات السلام في أي مكان باستثناء روسيا وبيلاروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا لن تكون الطرف الذي يعرقل أي محادثات سلام أخرى، وهي مستعدة لإجرائها في أي مكان “باستثناء روسيا وبيلاروسيا”.

وأضاف زيلينسكي- في حديث لوسائل إعلام أمريكية- أن الصراع الجديد في الشرق الأوسط زاد من تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن فريق الوساطة الأمريكي- بقيادة المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر- لن يتمكن من إجراء محادثات في مكان محايد خارج الولايات المتحدة خلال الحرب ضد إيران.

وأوضح أن الجانب الأمريكي اقترح إجراء محادثات ثلاثية في الولايات المتحدة، لكن الجانب الروسي رفض ذلك، رغم أن المبعوث الروسي كيريل ديميترييف سافر إلى فلوريدا لإجراء محادثات تمهيدية مع نظرائه الأمريكيين.

كما اقترح زيلينسكي “مواقع محتملة” لإجراء محادثات، كـ"تركيا" أو “سويسرا”.