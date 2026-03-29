مواعيد مباريات الزمالك في الدوري المصري والكونفدرالية

يستعد نادي الزمالك لخوض العديد من المواجهات الصعبة سواء في الدوري المصري بعد تصدره جدول الترتيب، ومباريات مصيرية في كأس الكونفدرالية بعد تأهله لدور نصف النهائي.

ويقدم موقع صدي البلد ‏مواعيد مباريات نادي الزمالك القادمة إلى موعد إنتهاء موسم 2025-2026 بعد التعديلات الأخيرة

الأحد 5 أبريل: الزمالك × المصري (الدوري) – ستاد برج العرب – الساعة 8 مساءً

الجمعة 10 أبريل: شباب بلوزداد × الزمالك (ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية) – الجزائر - الساعة 9 مساء

الجمعة 17 أبريل: الزمالك × شباب بلوزداد (إياب نصف نهائي الكونفدرالية) – مصر - الساعة 6 مساء

الخميس 23 أبريل: الزمالك × بيراميدز (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 8 مساءً

الاثنين 27 أبريل: الزمالك × إنبي (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 5 مساءً

الجمعة 1 مايو: الزمالك × الأهلي (الدوري) – ستاد القاهرة – الساعة 8 مساءً

الثلاثاء 5 مايو: الزمالك × سموحة (الدوري) – ستاد برج العرب - يحدد لاحقاً التوقيت

السبت 9 مايو: ذهاب نهائي الكونفدرالية (في حال التأهل)

السبت 16 مايو: إياب نهائي الكونفدرالية (في حال التأهل)

موعد يحدد لاحقاً: الزمالك × سيراميكا كليوباترا ( ختام الدوري) – ستاد القاهرة.



