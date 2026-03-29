الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ القاهرة: غلق المحلات الساعة 9 مساء مؤقت وترشيد الكهرباء لا يشمل المناطق السياحية

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن تفاصيل تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال صابر، خلال لقاء مع هاني النحاس، مراسل برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن هناك وعيًا كبيرًا لدى أصحاب المحلات والمواطنين الذين يقدرون الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة. 

وأضاف: "نتابع قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات من التاسعة مساء، وهناك ترشيد في الكهرباء ولكن لا ظلام في القاهرة، ونحتاج من الناس التحمل قليلًا حتى تمر الأزمة. وقرار ترشيد الكهرباء لا يشمل الأماكن السياحية مثل الحسين والمعز ومناطق السياحة على النيل".

وشدد المحافظ على أن الهدف ليس التضييق على المواطنين أو تحرير محاضر أو تطبيق غلق إداري، مؤكدًا استجابة المواطنين لقرارات الحكومة. وأوضح أن هناك خططًا لاستبدال الإضاءة التقليدية في الشوارع بالاعتماد على الطاقة الشمسية، مع الإشارة إلى أن ميدان التحرير مضاء حاليًا رغم تطبيق إجراءات الترشيد.

وفيما يخص تعليق الدراسة، أوضح صابر أن القرار جاء كإجراء احترازي بسبب حالة الطقس المفاجئة، مشيرًا إلى تحديد موعد آخر لعقد امتحانات الشهر لضمان سلامة الطلاب.

