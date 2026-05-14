أنيس كاو: الشباب المصري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية والتحول الرقمي

أكدت أنيس كاو، نائبة وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشباب الجدد لدخول الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنهم لم يعودوا يركزون فقط على الوظائف المتاحة، بل أصبحوا ينافسون بفاعلية ويبحثون عن فرص أوسع على المستوى الدولي.

الشباب المصري والانفتاح على الأسواق العالمية

وأوضحت “كاو”، خلال فعاليات احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة “المليون رخصة دولية”، أن الشباب المصري يمتلك قدرات تؤهله بقوة للاندماج في سوق العمل العالمية، لافتة إلى أن العديد منهم يسعى إلى تطوير مهاراته وتحسين مؤهلاته بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في التفكير المهني لدى الجيل الجديد.

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في سوق العمل

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل واسع مع مصر في مجالات سوق العمل، مؤكدة أن هذا التعاون يستهدف دعم فرص التشغيل وتعزيز مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد العالمي ومتغيراته.

مصر ودورها في فتح الأسواق أمام الشباب

وأضافت أن مصر لعبت دورًا مهمًا في تمكين الشباب وفتح آفاق لهم للوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال دعم المبادرات والبرامج التي تساعد على رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.

التحول الرقمي ودعم القدرات البحثية

وتطرقت إلى برنامج دعم التحول الرقمي، مؤكدة أهمية المشاركة الفعالة في مثل هذه المبادرات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك شبكة كبيرة من الباحثين والكوادر العلمية، وهو ما يجعلها شريكًا محوريًا في هذا المجال.

تمكين المرأة والشراكة في التعليم

وأكدت “كاو” أن وجود العنصر النسائي يمثل عنصرًا مهمًا ومحوريًا في عملية التنمية، معربة عن فخر الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مصر في قطاع التعليم، ومشيرة إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لمزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.