أحمد موسى: حسم ذراع مسلح للإخوان.. واعترافات خطيرة كشفت مخططات التنظيم

كشف الإعلامي أحمد موسى عن ما وصفه بتاريخ جماعة الإخوان في تأسيس كيانات مسلحة منذ نشأتها، مشيرًا إلى أن الجماعة، التي أسسها حسن البنا، اعتمدت على إنشاء ميليشيات لتنفيذ عمليات عدائية، من بينها حركة «حسم» التي ظهرت عام 2016.

محاولة استهداف الطائرة الرئاسية

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أن الحركة تورطت في مخططات إرهابية، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية في عام 2021، مؤكدًا أن تلك الجماعات تتبنى نهج العنف ضد من يخالفها.

وأشار إلى أن فكر الجماعة يستند إلى مبدأ الإقصاء، مستشهدًا بأفكار سيد قطب، والتي تقوم على تقسيم المجتمع إلى مؤيدين ومعارضين، مع تبرير استهداف المخالفين.

وتطرق موسى إلى قيادات حركة «حسم»، موضحًا أن من أبرزهم يحيى موسى، المحكوم عليه بالإعدام، إلى جانب عدد من العناصر الأخرى المرتبطة بالتنظيم.

وأشار إلى إعلان وزارة الداخلية القبض على أحد العناصر البارزة، وهو على محمود محمد عبد الونيس، مؤكدًا أنه أدلى بمعلومات وصفها بـ"المهمة" حول تحركات التنظيم داخل مصر وخارجها، بما في ذلك مصادر التمويل والشبكات الإعلامية المرتبطة به.

وأضاف أن هذه الاعترافات تكشف جانبًا من طبيعة عمل التنظيم وأهدافه، مشيرًا إلى أنها تسلط الضوء على صراعات داخلية ودوافع مرتبطة بالمصالح والنفوذ.

تحركات العناصر المرتبطة بالجماعات

وشدد موسى على أن الأجهزة الأمنية تتابع تحركات العناصر المرتبطة بهذه الجماعات، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الملفات يتم وفق خطط وتوقيتات محددة.