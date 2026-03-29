أحمد موسى يوجه رسالة للحكومة: ترشيد الكهرباء لا يعني إغراق الشوارع في الظلام| بث مباشر

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة عاجلة إلى المسؤولين، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على إنارة الشوارع والمناطق الحيوية، مشددًا على أن ما حدث مؤخرًا من انقطاع للإضاءة في بعض المناطق غير مقبول.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حديث رئيس الوزراء بشأن ملف الكهرباء كان واضحًا وصريحًا، حيث أكد أن المطلوب هو “الترشيد” وليس “التظليم”، متسائلًا: «كيف نطالب بالترشيد ثم نجد مناطق كاملة غارقة في الظلام؟».

وأشار إلى أن هناك مناطق لا يجوز على الإطلاق انقطاع الإضاءة عنها، خاصة المناطق الحيوية والشعبية، مثل حدائق القبة وشارع مصر والسودان وشارع 26 يوليو، لما تمثله من أهمية مرورية وخدمية وأمنية.

الحفاظ على إنارة الشوارع

وطالب موسى المسئولين بضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف، قائلًا: «براحة شوية.. أعمدة الكهرباء لازم تفضل منورة في الأماكن المهمة»، مؤكدًا أن الحفاظ على إنارة الشوارع يعكس صورة الدولة ويطمئن المواطنين.

وشدد على أن الدولة لم تصدر أي توجيهات بإطفاء الأنوار بشكل كامل، مضيفًا: «مفيش مسؤول قال ضلموا البلد.. مصر منورة وهتفضل منورة»، لافتًا إلى أن ما حدث أعطى انطباعًا سلبيًا لا يليق بصورة مصر، خاصة في ظل التحديات الحالية.

الحفاظ على المظهر الحضاري

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على وعي المواطنين وتحملهم للظروف، قائلًا إن الشعب المصري يتحمل الكثير من أجل استقرار بلده، لكن يجب مراعاة ذلك وعدم تحميله أعباء إضافية، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري لمصر مسؤولية مشتركة.