أحمد موسى: بعض المناطق تحولت إلى ظلام دامس بسبب الإطفاء الكامل

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار إطفاء أنوار الشوارع بالكامل، مؤكدًا أنه تسبب في تحول بعض المناطق إلى ظلام دامس.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" من فضل كل مسئول اتخذ قرارا من نفسه باطفاء أنوار الشوارع كاملة مع اطفاء المحلات وتحولت بعض المناطق الى ظلام دامس .



وتابع :" راجعوا قراراتكم الليلة اتركوا أعمدة الانارة فى الشوارع منوره ، ربنا ينور طريقكم .



‏تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واضحه لا للاطفاء الكامل ، وللأسف نفذوا التعليمات بشكل خاطئ واظلموا الشوارع بطريقة مستفزة ، راعوا مصالح البلد والشعب فى هذا الظرف الاسثنائى بلاش اطفاء كل لمبه فى الشوارع والمناطق الشعبية، ‏فترة تتطلب التعاون من الجميع .

‏مصر منوره وستظل دائما منوره بفضل الله ، وستظل مصر آمنه مستقرة بلد الأمن والأمان والاستقرار وقلب الأمة النابض .🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬