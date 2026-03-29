الكهرباء تحذّر من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار .. وتنصح سكان الدور الأخير

تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار وسقوط الأمطار الغزيرة نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بالنصائح اللازمة أثناء الأحوال الجوية السيئة، موضحًا كيفية التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وخصوصًا لسكان الدور الأخير، وكذلك في حالة إصابة شخص بالصعق الكهربائي.

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير أبرز النصائح والتحذيرات للقراء:

التعامل مع مهمات الكهرباء وأعمدة الإنارة

حذر جهاز مرفق الكهرباء المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وقدم خمس نصائح أساسية:

الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء في الشوارع (أعمدة إنارة – أكشاك – كابلات). إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة، لا تقترب منها. الاتصال فورًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن مواقع الأسلاك والمهمات المكشوفة. الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية والفِيش أثناء دخول المنزل، خاصة إذا كانت الملابس مبتلة. توعية الأطفال بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

نصائح لسكان الدور الأخير

دعا الجهاز سكان الدور الأخير لاتخاذ خطوات لضمان عدم التعرض للصعق أو الحريق:

عدم ملامسة الفيش بأيدي مبللة. فصل كافة المفاتيح والأجهزة الكهربائية. عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية أو إنارة الشقة إلا بعد التأكد من عدم وجود مياه على السطح أو داخل الشقة. التأكد من وجود ممر (مزراب) لتصريف المياه على سطح العقار لمنع تسريبها إلى التوصيلات الكهربائية.

نصائح للتعامل مع المصاب بالصعق الكهربائي

قدّم الجهاز أيضًا إرشادات لإسعاف المصاب بالصعق الكهربائي:

فصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة. إذا لم يكن بالإمكان فصل الكهرباء، لا تلمس المصاب مباشرة، بل استخدم عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء. استخدام قفازات عازلة لسحب المصاب. لف حبل حول قدم المصاب أو أعلى الذراع لسحبه بأمان. استدعاء المساعدة واتباع إرشادات الإسعافات الأولية. التأكد من وجود تهوية جيدة للمصاب للتنفس.

كما استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية، وضمان استقرار التغذية الكهربائية، ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع قطاعات الدولة، مع التأكيد على جميع الشركات لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.