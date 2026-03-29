الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
كله هيتحاسب .. أحمد موسى: اعترافات عناصر إرهابية تكشف خيوط الإعداد للعمليات

علق الإعلامي أحمد موسى على الفيديو الذي بثته وزارة الداخلية بشأن القبض على أحد العناصر الإرهابية، والذي تضمن اعترافات تفصيلية حول التدريبات التي تلقاها؛ للمشاركة في تنفيذ عمليات داخل البلاد.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هذه الاعترافات تكشف حجم تورط عناصر منتمية لتنظيمات متطرفة في أعمال عنف، مشيرًا إلى أن المتهم أقر بمشاركته في عدد من العمليات التي استهدفت منشآت وشخصيات عامة.

وأوضح أن من بين هذه الوقائع “الهجوم على معهد الأورام”، إلى جانب حوادث أخرى، مؤكدًا أن تلك الاعترافات تمثل دليلًا مهمًا على طبيعة التحركات والتنظيمات المرتبطة بهذه العمليات.

وأضاف أن بعض العناصر تلقت تدريبات خارج البلاد، لافتًا إلى وجود ارتباطات تنظيمية وتنسيق بين قيادات وعناصر مختلفة، بما يعكس هيكلًا منظمًا لهذه الجماعات.

وتطرق موسى إلى تواجد بعض القيادات الإرهابية خارج مصر، متسائلًا عن استمرار وجودهم في الخارج.

وأكد أن التعامل مع هذه العناصر يتم في إطار “مكافحة الإرهاب وملاحقة المتورطين فيه”.

وأشار إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شدد فيها على محاسبة كل من تورط في أعمال إجرامية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في جهودها لحماية المواطنين والتصدي لأي تهديدات.

ووجه أحمد موسى، التحية للأجهزة الأمنية، مشيدًا بدورها في متابعة هذه الملفات.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا؛ لضبط العناصر المتورطة داخل البلاد وخارجها.

بعد وفاتها.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة فاطمة كشري |خاص

فاطمة كشري

