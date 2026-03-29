ضبط علي عبدالونيس.. أحمد موسى: انتظروا ما هو قادم ومفيش حد هيفلت

وجّه الإعلامي أحمد موسى رسالة حادة إلى قيادات حركة «حسم»، مؤكدًا أن ملاحقة العناصر المتورطة في أعمال إرهابية مستمرة، وأنه لا توجد دولة يمكن أن توفر الحماية لأي عنصر مطلوب.

تحركات عناصر التنظيم

وقال “موسى” خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المخابرات العامة وقطاع الأمن الوطني، تتابع تحركات عناصر التنظيم في الداخل والخارج، مشددًا على أن جميع المتورطين سيخضعون للمساءلة، قائلاً: "انتظروا ما هو قادم.. مفيش حد هيفلت".

هيكل التنظيم وتحركاته

وفي سياق متصل، أشار إلى اعترافات أحد العناصر المنتمية للتنظيم، وهو علي عبد الونيس، مؤكدًا أنها تضمنت معلومات واسعة حول هيكل التنظيم وتحركاته، سواء داخل مصر أو خارجها.

وأضاف أن المتهم وجّه انتقادات حادة للجماعة، كاشفًا عن صراعات داخلية ودوافع مرتبطة بالمصالح والمناصب، كما دعا أسرته للابتعاد عن هذا المسار.

شبكات وعناصر مرتبطة بالتنظيم

وأوضح موسى أن ما تم الكشف عنه حتى الآن لا يمثل سوى جزء بسيط من حجم المعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال تحمل المزيد من التفاصيل حول شبكات وعناصر مرتبطة بالتنظيم، بما في ذلك أذرع إعلامية تعمل لصالحه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في ملاحقة العناصر الهاربة، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق خطط دقيقة تستهدف تفكيك تلك الشبكات بشكل كامل.