رشا شرف: مصر تبني مستقبلها بالعلم والاستثمار في الشباب والإيمان بالمستقبل الأفضل

أكدت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، خلال احتفالية الصندوق التي أقيمت بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في بناء مستقبلها اعتمادًا على العلم والاستثمار في الإنسان، وخاصة فئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.

وقالت شرف خلال فعاليات احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق مبادرة “المليون رخصة دولية”: «لكل اللي بيسأل: يا مصر بتعمليها إزاي؟! مصر بتعملها بالعلم والاستثمار بالشباب والإيمان إن بكرة أحسن»، في إشارة إلى رؤية الدولة القائمة على تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضحت أن صندوق تطوير التعليم يعمل على إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم لمتطلبات العصر، من خلال التدريب والتأهيل واكتساب المهارات الحديثة، بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل العالمي، وخاصة في مجالات التحول الرقمي والمهارات التكنولوجية.

وأضافت أن الاهتمام بالإنسان المصري يمثل محورًا أساسيًا في خطط التنمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الطريق الأمثل لبناء أجيال قادرة على المنافسة والإبداع، وليس فقط شغل الوظائف التقليدية.

كما شددت على أن الدولة تراهن على وعي الشباب وإمكاناتهم، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية، بما يسهم في دعم مسار التطوير المستمر لمنظومة التعليم في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.