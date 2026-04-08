عبد المنعم سعيد: لست متفائلا بالهدنة الحالية وتحذيرات من تصعيد خطير في الأزمة الإقليمية

حذر الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، من خطورة التصعيد الحالي في الأزمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن طبيعة التهديدات المتبادلة وصلت إلى مستوى بالغ الخطورة، لدرجة أن الرئيس الأمريكي صرح بأنه "لن يستيقظ أحد على ما يُسمى بالحضارة الإيرانية" قبل قبول الهدنة.

المشهد الحالي يتسم بدراما عالية

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن المشهد الحالي يتسم بدراما عالية وتعقيدات متشابكة، حيث تجري اتصالات بين قادة من أطراف مختلفة في ظروف بالغة الحساسية، بعضها يتم بعيدًا عن الأضواء، مع وجود صعوبات في التواصل بين أطراف الصراع، ما يعكس حالة من الارتباك وعدم وضوح الرؤية.

فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار

وفي هذا السياق، أشار إلى دخول أطراف وساطة لمحاولة حل الأزمة بين رؤيتين متناقضتين، لافتًا إلى تحركات مشتركة من الوفدين المصري والتركي لعقد صفقة محتملة تتضمن فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار، بما يسمح لكل طرف بإعلان تحقيق مكاسب سياسية.



وبيّن أن إيران ترى نفسها في موقع المتحكم في مجريات الأمور، في حين يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مدعومًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نحو استمرار المواجهة، مع تأكيدهم على ضرورة إضعاف إيران ونفوذها في المنطقة.



واختتم الدكتور عبد المنعم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أنه غير متفائل بمآلات الوضع الراهن، في ظل استمرار التعقيدات وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.