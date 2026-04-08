مشاهد حسين: القصف الإسرائيلي على لبنان يزيد صعوبة الوصول إلى اتفاق سلام

قال مشاهد حسين عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إنّ الجهود الباكستانية مستمرة لدعم عملية السلام بين الأطراف المتحاربة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية اتفقتا على مقترح لإجراء مناقشات بهدف وقف إطلاق النار، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

خطة من 10 نقاط

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المباحثات ستبدأ في إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 أبريل، حيث ستصل الوفود من الجانبين إلى العاصمة الباكستانية لإتمام النقاشات وفق خطة من 10 نقاط سلمت للجانب الأمريكي من قِبل إيران.

وأشار حسين إلى أن الظروف الراهنة في المنطقة، لا سيما القصف الإسرائيلي على لبنان، تزيد من صعوبة المفاوضات، مؤكدًا أن بعض الأطراف تسعى إلى تخريب جهود السلام.

نجاح السلام من انعكاسات سياسية وقانونية

وتابع أن إسرائيل، تحت قيادة نتنياهو، تمارس ضغوطًا متعمدة لتعطيل الاتفاقات، مستهدفًا العملية السياسية والجهود الرامية إلى وقف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، نظرًا لما قد يترتب على نجاح السلام من انعكاسات سياسية وقانونية على قياداتها.

وشدد حسين على أن الوضع في لبنان يمثل عنصرًا محوريًا في عملية السلام، لافتًا إلى أن المعاناة الكبيرة التي يواجهها لبنان جزء من النقطة العاشرة في خطة السلام، وأن باكستان تعمل بالتنسيق مع إيران والولايات المتحدة لضمان معالجة هذه الأزمة، مؤكدًا على التزام بلاده بدعم المفاوضات وإيجاد حلول سلمية ومستدامة لتجنب المزيد من التصعيد العسكري.

