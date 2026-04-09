جراحة دقيقة .. نجاح استئصال ورم ضخم بالكبد لمريض بكفر الشيخ

أعلن مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي بكفر الشيخ عن نجاح فريقه الطبي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم بالكبد لمريض كان يعاني من تليف كبدي منذ عدة سنوات.

وكان المريض قد حضر إلى المستشفى وهو يعاني من آلام متكررة بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم كبير بالفص الأيمن من الكبد ممتد خارج حدود الكبد، وبعد تقييم الحالة والتأكد من اللياقة الطبية، تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي الفوري.

وخلال العملية، أجرى الفريق الطبي استكشافًا جراحيًا دقيقًا، حيث تبين أن الورم ممتد وملتصق بالقولون الأيمن، وتمكن الفريق من استئصال الورم بشكل جذري.

وعقب العملية، تحسنت حالة المريض بشكل ملحوظ، واستقرت حالته الصحية وخرج من المستشفى بحالة جيدة.

وجاء هذا النجاح تحت إشراف ودعم الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور هيثم عبده مدير المستشفى، وقيادة الدكتور أحمد السعدي، مدير وحدة الجهاز الهضمي والمناظير.

وضم الفريق الطبي الدكتور إسلام أيوب، أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، والدكتور أحمد السعدي، والدكتور محمد جلال، والدكتور إسلام الأطير، والدكتور محمد عيسى، استشاري الجراحة.

كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور هيثم عبدالقادر والدكتور تامر المصري، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم: مي جابر (مشرفة العمليات)، ونعمة حجر، وياسمين عبد القوي عبدالله، ومي محمد حسن، وآلاء أحمد عطوه، وإيمان رشاد محمد.