أبو العينين: علي ماهر من أفضل المدربين ولن أوافق على رحيله للأهلي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، أن الكابتن علي ماهر يُعد من أفضل المدربين الذين تولوا القيادة الفنية للفريق، مشددًا على رفضه رحيله لتدريب النادي الأهلي.

مباراة سيراميكا والأهلي

وقال "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقدم برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر، إن مباراة سيراميكا والأهلي شهدت لحظات من الحظ وسوء الحظ، لكن فريقه كان صاحب النصيب الأفضل، مؤكدًا أن هذه طبيعة كرة القدم، وأن الأهم هو خروج اللقاء بصورة راقية تعكس مستوى الفريقين.

النادي قد يُظلم أحيانًا

وأشار رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، إلى الانتقادات التي يتعرض لها الفريق، منوها إلى أن النادي قد يُظلم أحيانًا، وأن بعض الآراء تصدر من أشخاص لا يملكون المعرفة الكافية، قائلاً: «فيه ناس بتعمل نفسها أبو العريف وبيتكلموا في أي حاجة وهما ناس في الطراوه».

وشدد "أبو العينين" على أن فريق سيراميكا كليوباترا يبذل مجهود كبير في المباريات، وينافس أمام فرق كبيرة مثل الأهلي والزمالك، خاصة أن مباراة الأهلي كانت مميزة ومتكافئة، متمنيا التوفيق لفريق سيراميكا في كل البطولات».