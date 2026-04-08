من مائدة العشاء إلى طقس اللقان.. رحلة في أسرار خميس العهد وتفاصيل غسل الأرجل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، بخميس العهد، أحد أهم أيام الأسبوع المقدس، حيث يُحيي المسيحيون ذكرى العشاء الأخير للسيد المسيح مع تلاميذه قبل الصلب، وهو اليوم الذي أسس فيه سر التناول، وقدم نموذجا فريدا في المحبة والتواضع من خلال غسل أرجل تلاميذه.

خميس الأسرار 

ويُعرف هذا اليوم أيضا باسم “خميس الأسرار”، نظرا لما يحمله من معاني روحية عميقة، إذ يشهد تأسيس سر الإفخارستيا، الذي يُعد من أهم أسرار الكنيسة المسيحية، ويجسد شركة المؤمنين مع المسيح.

في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تُقام صلوات خاصة تبدأ بالقداس الإلهي، ويتخلله طقس “اللقان”، حيث يتم غسل أرجل المصلين اقتداء بما فعله السيد المسيح، في مشهد يعكس قيم التواضع والخدمة.

كما تُقرأ فصول من الإنجيل تتناول أحداث العشاء الأخير، وتُرفع الصلوات في أجواء يسودها الخشوع والتأمل.

أهمية خميس العهد 

وتتفق معظم الكنائس المسيحية على أهمية خميس العهد، مع اختلاف طفيف في الطقوس؛ ففي الكنيسة الكاثوليكية يُقام قداس خاص يتضمن أيضا طقس غسل الأرجل، وغالبا ما يقوم الكاهن بغسل أرجل عدد من الاقباط، بينما تركز الكنائس البروتستانتية على الصلوات والتأملات المرتبطة بالعشاء الأخير ومعاني المحبة والتضحية.

المحبة غير المشروطة

ويحمل هذا اليوم رسالة روحية عميقة تتمثل في المحبة غير المشروطة، والتواضع، وخدمة الآخرين، كما يُعد فرصة للتأمل في تضحية السيد المسيح، والاستعداد الروحي لأحداث الجمعة العظيمة وعيد القيامة المجيد.

ويبقى خميس العهد يوما استثنائيا في حياة المسيحيين، يجمع بين الطقوس العميقة والمعاني الإنسانية السامية، حيث تتوحد الكنائس حول العالم في إحياء ذكرى واحدة تحمل رسالة سلام ومحبة للبشرية.

ويختتم خميس العهد بأجواء من التأمل العميق والهدوء الروحي، حيث تتهيأ الكنيسة والمصلون للدخول في أحد أكثر أيام العام قداسة وتأثيرا، وهو يوم الجمعة العظيمة، الذي يُحيي ذكرى صلب السيد المسيح وآلامه، لتستمر رحلة الخلاص وصولا إلى فرحة القيامة المجيدة.

وزير التربية والتعليم

حقيقة منح طلاب المدارس اجازة غداً الخميس بمناسبة خميس العهد ..توضيح عاجل

المتهم

اسماء اعتبارية ودور رعاية بعيدا عن المنوفية.. تفاصيل صادمة تنتظر أطفال حمل السفاح لشقيقتين من عمهما

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

عداد الكهرباء

شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب

النائب محمد سمير بلتاجي

تبرع 5% من المصريين بمليون جنيه.. نائب يطرح خطة عاجلة لإنهاء ديون مصر

وفاة شاب على كوبري المظلات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

الشاب الضحية

خانته مع صديقه.. مفاجآت 10 ساعات تحقيقات في إنهاء حياة شاب على يد حبيبته بكرداسة

مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. أرشيفية

مصر تدخل عصر صناعة القطارات.. مصنع بورسعيد يطلق أول قطار محلي خلال أشهر.. والمحافظ يؤكد: ندعم الصناعة الوطنية لتحقيق التنمية

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران فرصة لتجنب كارثة إقليمية| وخبير يشرح

وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.. خبير: فرصة لتجنب كارثة إقليمية

أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

صراع أمريكا وإيران.. ماذا بعد وقف إطلاق النار؟

كامارو تعود من بوابة الحلبات.. مستقبل غامض على الطرق

شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو
شيفروليه كامارو

الشمر والنعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات
الشمر و النعناع.. أفضل أعشاب للتخلص من الغازات

اسعار شيفروليه أوبترا موديل 2020 المستعملة في مصر

شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏
شيفروليه أوبترا موديل 2020‏

فولجا 2026 تعود من جديد.. هوية روسية بروح صينية

فولجا 2026
فولجا 2026
فولجا 2026

سماح أنور

كواليس أعمالها.. أبرز تصريحات سماح أنور ورسائل مؤثرة عن والديها

اختفاء غامض لفتاة

رجعولي بنتي.. اختفاء غامض لفتاة مريضة يشعل القلق في سوهاج

مرض والد حمادة هلال

شلل نصفي.. حمادة هلال يكشف تفاصيل أزمة صحية قاسية لوالده ويستعرض قصة كفاحه

كارنفال السيارات الكلاسيكية

شاهد| كرنفال السيارات الكلاسيكية يزين شوارع القاهرة.. لهذا السبب!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد