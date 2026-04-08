سفير مصر الأسبق بإسرائيل عن هدنة إيران: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة

أكد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق في إسرائيل، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا أسهم في تحويل الاتفاق من حالة هشة إلى اتفاق أكثر قوة، موضحًا أن هناك تفاصيل عديدة مازالت قيد المناقشة.

وقال، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هدنة وقف الحرب لا تزال مجرد اتفاق "هش"، وقد تتعرض للفشل في أي وقت، مشيرًا إلى أن البرنامج النووي الإيراني يظل قابلًا للتفاوض، مع ضرورة التحلي بقدر من التفاؤل.

وأوضح أن العالم يشهد تداعيات اقتصادية سلبية نتيجة الحرب، لافتًا إلى أن إيران تعرضت لخسائر كبيرة، في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها المكثفة والمتواصلة لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى بشتى الطرق لإفشال الاتفاق، وأن من مصلحتها استمرار الحرب والانخراط في صراعات متواصلة.

