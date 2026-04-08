بسمة وهبة: مصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة.. وتحذيرات من التصعيد

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، دعم مصر الكامل للأشقاء العرب في دول الخليج والدول العربية عمومًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وقطر، ورفضها القاطع لأي اعتداءات على سيادتهم.

وقف إطلاق النار

وأوضحت "وهبة" خلال تقديمها برنامج 90 دقيقة، أن تصريحاتها تأتي في أعقاب الأحداث الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا يدعم وقف إطلاق النار ويدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لحماية سيادة واستقرار الدول العربية.

وأضافت أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أسفرت عن عدد كبير من المصابين، وأنها جاءت بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن مصر تتابع الأحداث عن كثب وتستمر في دعم الأشقاء العرب لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.