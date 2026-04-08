إطلاق مبادرة مصر بلا غرقى في دمياط



التقى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمكتبه اليوم، مع الدكتور حسن درويش رئيس قطاع العمليات والتشغيل بهيئة الإسعاف المصرية ، والدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية والاسعافية بالهيئة واللواء بحرى أشرف السايح مستشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية للاسعاف البحرى والنهرى، والدكتور هيثم المشد مدير فرع هيئة الإسعاف بدمياط.

وشهد اللقاء مناقشة خطط التعاون المشترك، وتابع الدكتور حسام الدين فوزى مخططات الاستعداد لموسم صيف ٢٠٢٦ من خلال الانتشار المكثف لنقاط الإسعاف على الشواطئ ، وناقش آلية اختيار نقطة مناسبة لارتكاز لانش بحرى للاسعاف لتعزيز الجهود المبذولة لإنقاذ الحالات من الغرق ، وذلك لدعم جهود مبادرة الدولة "مصر بلا غرقى " والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة .

وناقش محافظ دمياط إستراتيجية تعزيز تمركزات الإسعاف لتغطية كافة المناطق بالخدمة بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك لتعزيز آليات الهيئة بالاستجابة السريعة للبلاغات.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزى، دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود، والاستفادة من إمكانيات هيئة الإسعاف، مؤكدًا تقديره لدور الهيئة ورجالها، وجهودهم الكبيرة للحفاظ على أرواح المواطنين.