خبير استراتيجي: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم موازين القوة العسكرية

أكد اللواء أركان حرب محمد قشقوش، الخبير الاستراتيجي، أن التطورات التكنولوجية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باتت تلعب دورًا حاسمًا في تغيير طبيعة الحروب، مشيرًا إلى أن الأسلحة التقليدية أصبحت أكثر تعقيدًا مع إدخال تقنيات التعمية والتشويش؛ ما يزيد من صعوبة المواجهات العسكرية.

أمريكا اتخذت استعدادات واسعة للتصعيد

وأوضح "قشقوش" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن الولايات المتحدة اتخذت استعدادات واسعة للتصعيد، من خلال تشكيل نطاق عسكري كبير يتمركز في البحرين ويمتد إلى أجزاء من الأسطول السابع بالقرب من المحيط الهندي والأسطول السادس بالقرب من إسرائيل.

وانتقد ما وصفه بتأثير إسرائيل على القرار الأمريكي، معتبرًا أن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على دفع واشنطن نحو تحريك هذه الإمكانيات؛ تمثل إشكالية كبيرة، قائلاً "من المؤسف أن تكون دولة بحجم الولايات المتحدة خاضعة لهذا التأثير".

وأشار إلى أن الدور الأمريكي في تأمين منطقة الخليج العربي لم يكن بالمستوى المتوقع، رغم امتلاك واشنطن قدرات كبيرة كانت كفيلة بالقيام بهذا الدور بكفاءة.