أسامة السعيد: الهدنة بين أمريكا وإيران تجميد مؤقت لحرب مفتوحة

أكد الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، أن الهدنة بين أمريكا وإيران هى تجميد مؤقت لحرب مفتوحة، وهناك جولات آخرى من الصراع، وأسباب وأهداف الحرب مازالت مستمرة.

واضاف الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أننا أمام إعادة هندسة للاقليم، ولا يوجد أي مكسب استراتيجي تحقق لإسرائيل من هذه الحرب، مستدركا أن إسرائيل تسعى لاستمرار حرب ايران، ونتنياهو يطمح في إستمرار حرب ايران إلى الابد.

وأشار الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، إلى أن حرب إيران تمكن اسرائيل من التمدد في المنطقة والجبهات الاقليمية.