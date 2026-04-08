ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف آيفون فما القصة؟

أصدرت شركة أبل لتحذيراً عاجلاً وذلك لمستخدمي أجهزة آيفون حول العالم وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تعرف باسمـ«حفرة الماء»، وتتيح تلك الثغرة للقراصنة إمكانية اختراق الأجهزة وسرقة البيانات الحساسة دون علم المستخدمين. وأكدت الشركة ضرورة تثبيت التحديثات الأمنية الفورية وذلك لحماية الأجهزة من الهجوم.

اختراق مواقع إلكترونية موثوقة

ويستهدف الهجوم أجهزة آيفون وآيباد وذلك عبر نظامي iOS 18.7.7 وiPadOS 18.7.7، بعد استغلال بعض الثغرات الخفية في نظام التشغيل ومتصفح «سفاري» وذلك لزرع برامج تجسس مخفية تعمل بشكل غير مرئي. وقديعرف هذا النوع من الهجمات باسم «هجوم حفرة الماء»، حيث يتم اختراق مواقع إلكترونية موثوقة وإضافة بعض الشيفرات الخبيثة، بحيث يُفعّل الهجوم بمجرد زيارة المستخدم لهذه المواقع، وذلك دون الحاجة لتحميل ملفات أو الضغط على بعض الروابط المشبوهة، ما يجعل اكتشافه صعباً للغاية.

البرمجيات الخبيثة للقراصنة

وتسمح هذه البرمجيات الخبيثة للقراصنة بالوصول إلى الكثير الرسائل النصية، سجل المكالمات، والصور، بعض جهات الاتصال، كلمات المرور، البريد الإلكتروني، بيانات الموقع، وسجل التصفح، بالإضافة إلى الملفات المخزنة على iCloud. كما يمكنها اختراق لتطبيقات المراسلة وذلك مثل تطبيق واتساب والتلجرام، واستهداف محافظ العملات الرقمية وأكدت التقارير أن هذه الأداة استخدمت بالفعل في هجمات على المستخدمين في عدة دول منذ عام 2025، وأن النسخ الحديثة المتسربة تزيد من خطر توسع الهجمات في المستقبل.



اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة

وقد دعت شركة أبل المستخدمين إلى اتخاذ بعض الأجراءات الوقائية العاجلة، وتشمل تحديث النظام إلى أحدث إصدار، بعض تفعيل التحديثات التلقائية، وضرورة توخي الحذر عند تصفح المواقع، وتفعيل وضع الإغلاق (Lockdown Mode) خاصة للمجموعات الأكثر عرضة للاستهداف مثل بعض الصحفيين والنشطاء.

وتعتبر خطوة أبل بتوسيع نطاق التحديث لتشمل الأجهزة الأقدم غير معتادة، لكنها ضرورية لحماية المستخدمين الذين لم ينتقلوا بعد إلى الإصدارات الأحدث. كما بدأت الشركة بإرسال تنبيهات مباشرة على الأجهزة القديمة لحث المستخدمين على التحديث الفوري.