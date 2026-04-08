القبض على 7 عناصر إجرامية أطلقوا النار لترهيب المواطنين بشبرا الخيمة
جامعة عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة تاريخية لقصر الزعفران
شحنت بـ100 جنيه ونزل 50 فقط في رصيد عداد الكهرباء.. اعرف السبب
دون إنذارات مسبقة.. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بيروت
أنباء عن اغتيال شقيق الناطق السابق باسم حزب الله في صيدا
رئيس الوزراء اللبناني: الاحتلال يواصل الاعتداء على أحياء سكنية مكتظة
عدوان إسرائيلي على لبنان.. مئات الشهداء والجرحى والمستشفيات تستغيث
مصنع القطارات في بورسعيد يبدأ التشغيل الفعلي استعدادًا لإنتاج أول قطار محلي
ممدوح عباس يدعم نادي الزمالك بمبلغ ضخم
إشادة عالمية بصلاح.. كلوب يكشف سر تألق النجم المصري
باستثمارات 525 مليون دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة لإنشاء مصنع أسمدة بالعين السخنة
هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب شمال غرب مرسى مطروح
تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية خطيرة تهدد مستخدمي هواتف آيفون فما القصة؟

لمياء الياسين

أصدرت شركة أبل لتحذيراً عاجلاً وذلك لمستخدمي أجهزة آيفون حول العالم وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة تعرف باسمـ«حفرة الماء»، وتتيح تلك الثغرة للقراصنة إمكانية اختراق الأجهزة وسرقة البيانات الحساسة دون علم المستخدمين. وأكدت الشركة ضرورة تثبيت التحديثات الأمنية الفورية وذلك لحماية الأجهزة من الهجوم.

 اختراق مواقع إلكترونية موثوقة 

ويستهدف الهجوم أجهزة آيفون وآيباد وذلك عبر نظامي iOS 18.7.7 وiPadOS 18.7.7، بعد استغلال بعض الثغرات الخفية في نظام التشغيل ومتصفح «سفاري» وذلك لزرع برامج تجسس مخفية تعمل بشكل غير مرئي. وقديعرف هذا النوع من الهجمات باسم «هجوم حفرة الماء»، حيث يتم اختراق مواقع إلكترونية موثوقة وإضافة بعض الشيفرات الخبيثة، بحيث يُفعّل الهجوم بمجرد زيارة المستخدم لهذه المواقع، وذلك دون الحاجة لتحميل ملفات أو الضغط على بعض الروابط المشبوهة، ما يجعل اكتشافه صعباً للغاية.

البرمجيات الخبيثة للقراصنة

وتسمح هذه البرمجيات الخبيثة للقراصنة بالوصول إلى الكثير الرسائل النصية، سجل المكالمات، والصور، بعض جهات الاتصال، كلمات المرور، البريد الإلكتروني، بيانات الموقع، وسجل التصفح، بالإضافة إلى الملفات المخزنة على iCloud. كما يمكنها اختراق لتطبيقات المراسلة وذلك مثل تطبيق واتساب والتلجرام، واستهداف محافظ العملات الرقمية وأكدت التقارير أن هذه الأداة استخدمت بالفعل في هجمات على المستخدمين في عدة دول منذ عام 2025، وأن النسخ الحديثة المتسربة تزيد من خطر توسع الهجمات في المستقبل.


اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة

وقد دعت شركة أبل المستخدمين إلى اتخاذ بعض الأجراءات الوقائية العاجلة، وتشمل تحديث النظام إلى أحدث إصدار، بعض تفعيل التحديثات التلقائية، وضرورة توخي الحذر عند تصفح المواقع، وتفعيل وضع الإغلاق (Lockdown Mode) خاصة للمجموعات الأكثر عرضة للاستهداف مثل بعض الصحفيين والنشطاء.

وتعتبر خطوة أبل بتوسيع نطاق التحديث لتشمل الأجهزة الأقدم غير معتادة، لكنها ضرورية لحماية المستخدمين الذين لم ينتقلوا بعد إلى الإصدارات الأحدث. كما بدأت الشركة بإرسال تنبيهات مباشرة على الأجهزة القديمة لحث المستخدمين على التحديث الفوري.

