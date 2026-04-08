مع اقتراب شم النسيم.. طريقة عمل سلطة الرنجة

تعد الرنجة من أشهر الأكلات التي يمكن تقديمها على مائدة السفرة في احتفالات شم النسيم ويتم تقديمها بطرق متعددة مع أنواع مختلفة من السلطات.

نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل سلطة الرنجة لاحتفالات شم النسيم من خلال خطوات الشيف نورا السادات صاحبة برنامج عمايل ايديا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير:

رنجة

بطاطس مكعبات مسلوقة

فلفل ألوان جوليان

بصل أحمر جوليان

خل

عصير ليمون

كمون ناعم

شطة ناعمة

زيت زيتون

بقدونس مفروم للتزيين

طريقةعمل سلطة الرنجة بالبطاطس

قطعي الرنجة واخلطيها مع عصير الليمون والكمون والشطة والخل وزيت الزيتون وقلبيهم جيدا.

اضيفي البصل على الرنجة وعليه البطاطس والفلفل الرومي والبقدونس.

قلبي كل الخليط جيدا ثم ضعيه في طبق التقديم مع الخبز البلدي والبصل الأخضر وبالهنا والشفا.