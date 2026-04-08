بعد أزمة مفاجئة.. الفنان فتحي سعد يكشف لصدى البلد تفاصيل حالته الصحية

في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، كشف الفنان فتحي سعد تفاصيل حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرضه لأزمة مفاجئة أثارت قلق جمهوره ومحبيه داخل وخارج الوسط الفني.

وقال سعد إنه مرّ بوعكة صحية صعبة نتيجة التهابات شديدة، صاحبها ارتفاع ملحوظ في إنزيمات الكلى، وهو ما استدعى تدخلًا طبيًا سريعًا ومتابعة دقيقة من الأطباء، مؤكدًا أنه التزم بكافة التعليمات الطبية خلال فترة علاجه.

وأضاف: “الحمد لله بقيت كويس شوية، وكانت فترة مرهقة جدًا، لكن بفضل ربنا ودعوات الناس بدأت حالتي تتحسن، والإنزيمات رجعت أقرب للمعدلات الطبيعية”،

مشيرًا إلى أن الدعم النفسي الذي تلقاه من جمهوره كان له تأثير كبير في تخطي الأزمة.

وأوضح الفنان أنه لا يزال يخضع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان الكامل على حالته، خاصة بعد التحسن التدريجي الذي شهده في الأيام الأخيرة، لافتًا إلى أن الأطباء نصحوه بالراحة التامة والابتعاد مؤقتًا عن أي ضغوط أو مجهود زائد.

وأكد سعد أنه حريص خلال هذه الفترة على استعادة صحته بشكل كامل قبل العودة إلى نشاطه الفني،

كما وجه رسالة شكر لكل من سأل عنه وحرص على الاطمئنان على حالته، سواء من أصدقائه في الوسط الفني أو من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المشاعر الصادقة خففت عنه كثيرًا خلال فترة مرضه.