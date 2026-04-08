إحالة مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين دولار

قررت جهات التحقيق إحالة، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 4 ملايين دولار من أموالها.





وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل توكيلاً رسميًا كانت قد حررته له المجني عليها خلال فترة عمله مديرًا لأعمالها، يتيح له إدارة شؤونها المالية والتعاقدات الخاصة بها، حيث قام بحسب ما ورد بالأوراق بتحويل مبالغ مالية من حساباتها إلى حساباته الشخصية دون علمها أو موافقتها.





وأوضحت التحقيقات أن الواقعة جاءت بعد إنهاء العلاقة المهنية بين الطرفين، حيث تقدمت الفنانة ببلاغ تتهم فيه مدير أعمالها السابق بخيانة الأمانة والاستيلاء على أموالها، مستندة إلى مستندات مالية وتقارير بنكية تفيد بوجود تحويلات مالية مشبوهة.





وتُعد هذه القضية امتدادًا لسلسلة من النزاعات القضائية بين الطرفين، إذ سبق أن صدر حكم ضد محمد وزيري بالسجن في قضية أخرى تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة.