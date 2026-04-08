برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء

أكد الدكتور أشرف سعد، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في مصر.

وأوضح "سعد" في تصريحات خاصة أن الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يُسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف الاستيراد وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية.

وأضاف أن تحقيق مزيج طاقة متوازن يُعد من أهم الركائز التي تضمن استقرار منظومة الكهرباء، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة وتقلبات الأسواق، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وضمان استمرارية الإمدادات.

وأشار إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال.