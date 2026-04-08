برلماني: مشروعات القيمة المضافة قاطرة حقيقية لدفع الاقتصاد وتقليل الاستيراد

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية يمثل خطوة استراتيجية تعكس وعيًا اقتصاديًا عميقًا بأولويات المرحلة الحالية.

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مشروع شركة "بولي سيرف" للكيماويات يُعد نموذجًا مهمًا للاستثمارات الصناعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد للعديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والطاقة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات النوعية بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد.

وشدد على أن دعم الحكومة لهذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا ببناء اقتصاد إنتاجي قوي، قائم على الصناعة والتكنولوجيا، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري ويعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.