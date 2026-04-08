رئيس مجلس الشيوخ يؤكد من الرباط: مستقبل أفريقيا يُصنع بتكامل برلماناتها وتعزيز التعاون المشترك

ألقى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ المصري، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية مجالس الشيوخ في أفريقيا، والذي عُقد اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور عدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الأفريقية.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لدعوة الجمعية، برئاسة كانديا كامارا، مؤكدًا اعتزاز مصر بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي تستضيفه المملكة المغربية، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة.

ووجه التحية إلى الملك محمد السادس، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والتنظيم، كما أعرب عن شكره لـ محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين المغربي، على استضافة أعمال المؤتمر.

وأكد رئيس الشيوخ أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إيمانًا مشتركًا بأن مستقبل القارة الأفريقية يجب أن يُبنى بسواعد أبنائها، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المجالس البرلمانية في دعم الديمقراطية، وتعزيز الاستقرار، ومساندة الحكومات الوطنية في مواجهة التحديات، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة.

وأوضح أن التحديات التي تواجه الدول الأفريقية تستوجب مزيدًا من التنسيق والتكامل بين البرلمانات، معربًا عن تطلعه لأن تسفر أعمال المؤتمر عن آليات عملية تدعم الدبلوماسية البرلمانية، وتُسهم في توحيد الرؤى تجاه القضايا المشتركة.

كما شدد على أهمية تحويل هذا التجمع إلى منصة موحدة تعبر عن صوت أفريقيا، بما يعزز المصالح المشتركة ويحفظ حقوق الدول والشعوب، في إطار من الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ استعداد المجلس الكامل للتعاون مع مختلف البرلمانات الأفريقية، بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في القارة، ويلبي طموحات شعوبها نحو مستقبل أفضل.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمشاركين والمنظمين، مشيدًا بروح التعاون التي تسود أعمال المؤتمر، ومتمنيًا التوفيق والنجاح لجميع فعالياته.